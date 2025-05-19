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"Усилит угрозу". Новейшая российская ракета напугала и Украину, и Запад - 19.05.2025, ПРАЙМ
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"Усилит угрозу". Новейшая российская ракета напугала и Украину, и Запад
"Усилит угрозу". Новейшая российская ракета напугала и Украину, и Запад - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Усилит угрозу". Новейшая российская ракета напугала и Украину, и Запад
Новая крылатая ракета S8000 "Бандероль", поступившая в российские войска, всерьез обеспокоила как Украину, так и Запад. Факт появления этой ракеты говорит о... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T22:55+0300
2025-05-19T23:00+0300
вооружения
россия
ракета
экспертное мнение
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Новая крылатая ракета S8000 "Бандероль", поступившая в российские войска, всерьез обеспокоила как Украину, так и Запад. Факт появления этой ракеты говорит о стремлении Российской Федерации создавать более доступное и вместе с тем высокоточное оружие дальнего радиуса действия, утверждает в материале для американского аналитического портала 19FortyFive обозреватель Себастьян Роблин.По его данным, длина "Бандероли" составляет пять метров, радиус поражения - до 500 км. При этом Роблин назвал главной особенностью новой российской ракеты универсальность, то есть возможность запуска с различных платформ, в том числе с БЛПЛА, действующих за пределами досягаемости украинских средств ПВО.Также отмечается, что "Бандероль", которую, помимо прочего, сложно обнаружить и тем более перехватить, способна составить конкуренцию по эффективности более дорогим боеприпасам, которые применяются в зоне СВО.Роблин охарактеризовал "Бандероль" как нечто среднее между высокотехнологичной крылатой и баллистической ракетами и менее дорогостоящим дроном-камикадзе. По его мнению эта ракета отражает стремление российских инженеров значительно удешевить средства для нанесения точных и вместе с тем дальних ударов.При этом в статье со ссылкой на информированные источники утверждается, что перспектива массового применения ракет S8000 "Бандероль" в зоне СВО вызвала сильнейшее беспокойство и на Украине, и на Западе. Аналитики опасаются, что это может значительно усилить угрозу для тыловых объектов, логистики и инфраструктуры украинских войск.
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россия, ракета, экспертное мнение
Вооружения, РОССИЯ, ракета, экспертное мнение
22:55 19.05.2025 (обновлено: 23:00 19.05.2025)
 
"Усилит угрозу". Новейшая российская ракета напугала и Украину, и Запад

19FortyFive: появление у ВС РФ ракеты "Бандероль" встревожила Украину и Запад

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Новая крылатая ракета S8000 "Бандероль", поступившая в российские войска, всерьез обеспокоила как Украину, так и Запад. Факт появления этой ракеты говорит о стремлении Российской Федерации создавать более доступное и вместе с тем высокоточное оружие дальнего радиуса действия, утверждает в материале для американского аналитического портала 19FortyFive обозреватель Себастьян Роблин.
По его данным, длина "Бандероли" составляет пять метров, радиус поражения - до 500 км. При этом Роблин назвал главной особенностью новой российской ракеты универсальность, то есть возможность запуска с различных платформ, в том числе с БЛПЛА, действующих за пределами досягаемости украинских средств ПВО.
Также отмечается, что "Бандероль", которую, помимо прочего, сложно обнаружить и тем более перехватить, способна составить конкуренцию по эффективности более дорогим боеприпасам, которые применяются в зоне СВО.
Роблин охарактеризовал "Бандероль" как нечто среднее между высокотехнологичной крылатой и баллистической ракетами и менее дорогостоящим дроном-камикадзе. По его мнению эта ракета отражает стремление российских инженеров значительно удешевить средства для нанесения точных и вместе с тем дальних ударов.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
США одобрили передачу Украине дальнобойных и зенитных ракет, пишет NYT
10 мая, 22:54
При этом в статье со ссылкой на информированные источники утверждается, что перспектива массового применения ракет S8000 "Бандероль" в зоне СВО вызвала сильнейшее беспокойство и на Украине, и на Западе. Аналитики опасаются, что это может значительно усилить угрозу для тыловых объектов, логистики и инфраструктуры украинских войск.
 
ВооруженияРОССИЯракетаэкспертное мнение
 
 
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