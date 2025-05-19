https://1prime.ru/20250519/raketa-857728758.html

"Усилит угрозу". Новейшая российская ракета напугала и Украину, и Запад

"Усилит угрозу". Новейшая российская ракета напугала и Украину, и Запад - 19.05.2025, ПРАЙМ

"Усилит угрозу". Новейшая российская ракета напугала и Украину, и Запад

Новая крылатая ракета S8000 "Бандероль", поступившая в российские войска, всерьез обеспокоила как Украину, так и Запад. Факт появления этой ракеты говорит о... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T22:55+0300

2025-05-19T22:55+0300

2025-05-19T23:00+0300

вооружения

россия

ракета

экспертное мнение

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Новая крылатая ракета S8000 "Бандероль", поступившая в российские войска, всерьез обеспокоила как Украину, так и Запад. Факт появления этой ракеты говорит о стремлении Российской Федерации создавать более доступное и вместе с тем высокоточное оружие дальнего радиуса действия, утверждает в материале для американского аналитического портала 19FortyFive обозреватель Себастьян Роблин.По его данным, длина "Бандероли" составляет пять метров, радиус поражения - до 500 км. При этом Роблин назвал главной особенностью новой российской ракеты универсальность, то есть возможность запуска с различных платформ, в том числе с БЛПЛА, действующих за пределами досягаемости украинских средств ПВО.Также отмечается, что "Бандероль", которую, помимо прочего, сложно обнаружить и тем более перехватить, способна составить конкуренцию по эффективности более дорогим боеприпасам, которые применяются в зоне СВО.Роблин охарактеризовал "Бандероль" как нечто среднее между высокотехнологичной крылатой и баллистической ракетами и менее дорогостоящим дроном-камикадзе. По его мнению эта ракета отражает стремление российских инженеров значительно удешевить средства для нанесения точных и вместе с тем дальних ударов.При этом в статье со ссылкой на информированные источники утверждается, что перспектива массового применения ракет S8000 "Бандероль" в зоне СВО вызвала сильнейшее беспокойство и на Украине, и на Западе. Аналитики опасаются, что это может значительно усилить угрозу для тыловых объектов, логистики и инфраструктуры украинских войск.

https://1prime.ru/20250510/rakety-857454806.html

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россия, ракета, экспертное мнение