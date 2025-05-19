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В "Лемане Про" рассказали о росте среднего чека покупки товаров для ремонта

В "Лемане Про" рассказали о росте среднего чека покупки товаров для ремонта - 19.05.2025, ПРАЙМ

В "Лемане Про" рассказали о росте среднего чека покупки товаров для ремонта

Средний чек покупки товаров для ремонта за последний год вырос на 5,7% - почти до 4,4 тысячи рублей, посчитали в сети магазинов товаров для дома "Лемана Про". | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T15:02+0300

2025-05-19T15:02+0300

2025-05-19T15:02+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Средний чек покупки товаров для ремонта за последний год вырос на 5,7% - почти до 4,4 тысячи рублей, посчитали в сети магазинов товаров для дома "Лемана Про". "За последние 12 месяцев средний чек покупки товаров для ремонта вырос на 5,7% и составляет сегодня 4384 рубля. Рост произошел преимущественно за счет увеличения средней цены, тогда как структура покупок оставалась стабильной – количество товаров в чеке практически не изменилось. Так, в сегменте стройматериалов зафиксирован рост цен на 10%, а в категории сантехники – на 8%", – говорится в сообщении ритейлера. При этом в компании отмечают стабилизацию и снижение цен на материалы для строительства и ремонта сразу в нескольких категориях. В частности, за год стоимость товаров в сегменте "Инструменты" снизилась на 3% (средний чек - почти 1,3 тысячи рублей), а в "Освещении" - на 1% (1,8 тысячи рублей). Также наблюдается стабилизация цен на скобяные изделия, электротовары и водоснабжение: рост стоимости товаров в этих категориях за последний год, по данным сети, не превышает 1-3%. В "Лемана Про" связывают рост цен на товары для строительства и ремонта в первую очередь с повышением стоимости сырья, валютными колебаниями, ростом логистических расходов, как международных, так и внутренних, а также повышением кредитных ставок. Дополнительно важными факторами в компании называют увеличение стоимости труда и подорожание аренды складских помещений. По оценке ритейлера, объем рынка услуг в категории DIY и Household по итогам 2024 года составил 2,8 триллиона рублей, из которых половина пришлась на внутреннюю отделку. В 2025 году в "Лемана Про" ожидают замедления темпов роста рынка товаров для дома и строительства до 6-8% в рублевом выражении на фоне сдерживающих факторов.

https://1prime.ru/20241220/stroymaterialy-853731384.html

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бизнес, россия