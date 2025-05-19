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СМИ: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей
СМИ: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей - 19.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей
Россия получила первый суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating на уровне BBB+g со стабильным прогнозом,... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T10:48+0300
2025-05-19T10:48+0300
2025-05-19T10:48+0300
экономика
россия
рейтинг
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия получила первый суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating на уровне BBB+g со стабильным прогнозом, пишут "Ведомости"."Такой рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта", — сказано в тексте публикации.В издании также заметили, что присвоенный рейтинг отражает адаптацию к санкциям и устойчивость к потрясениям.China Chengxin International Credit Rating является важным китайским агентством, частью Moody's China.
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россия, рейтинг
Экономика, РОССИЯ, рейтинг
СМИ: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей
"Ведомости": Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ.
Россия получила первый суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating на уровне BBB+g со стабильным прогнозом, пишут
"Ведомости".
"Такой рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта", — сказано в тексте публикации.
В издании также заметили, что присвоенный рейтинг отражает адаптацию к санкциям и устойчивость к потрясениям.
China Chengxin International Credit Rating является важным китайским агентством, частью Moody's China.
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