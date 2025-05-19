https://1prime.ru/20250519/reyting-857703424.html

СМИ: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей

СМИ: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей - 19.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Россия впервые с начала СВО получила суверенный рейтинг за границей

Россия получила первый суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating на уровне BBB+g со стабильным прогнозом,... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T10:48+0300

2025-05-19T10:48+0300

2025-05-19T10:48+0300

экономика

россия

рейтинг

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Россия получила первый суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating на уровне BBB+g со стабильным прогнозом, пишут "Ведомости"."Такой рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта", — сказано в тексте публикации.В издании также заметили, что присвоенный рейтинг отражает адаптацию к санкциям и устойчивость к потрясениям.China Chengxin International Credit Rating является важным китайским агентством, частью Moody's China.

https://1prime.ru/20250519/vlozheniya-857700583.html

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россия, рейтинг