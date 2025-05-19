https://1prime.ru/20250519/reytingi-857728374.html
Агентство Moody's понизило рейтинги крупнейших банков США
Агентство Moody's понизило рейтинги крупнейших банков США - 19.05.2025, ПРАЙМ
Агентство Moody's понизило рейтинги крупнейших банков США
Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило до "Аа2" с "Аа1" долгосрочные депозитные рейтинги таких крупнейших американских банков как Bank of... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T22:29+0300
2025-05-19T22:29+0300
2025-05-19T22:30+0300
экономика
moody`s
сша
банки
рейтинг
jpmorgan chase
bank of america
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75754/79/757547982_0:32:340:223_1920x0_80_0_0_411b7f827fa4079332babb6633b8f4a3.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило до "Аа2" с "Аа1" долгосрочные депозитные рейтинги таких крупнейших американских банков как Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Company, следует из пресс-релиза агентства. "Рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило до "Аа2" с "Аа1" долгосрочные депозитные рейтинги дочерних банков и филиалов с рейтингами Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Company", - говорится в сообщении. Прогнозы по депозитным рейтингам Bank of America и Wells Fargo были улучшены до стабильного с негативного. Прогноз по рейтингу JPMorgan был улучшен до позитивного с негативного, что отражает сильные позиции банковской группы, которые должны способствовать дальнейшему росту, а также ее лидирующие позиции на рынке. Агентство отмечает, что рейтинговое действие было вызвано понижением кредитного рейтинга США до "АА1" с "ААА" на фоне роста государственного долга страны. Moody's может повысить рейтинги Bank of America и его подразделений, если банк сохранит текущие коэффициенты капитала, обеспечит стабильно высокую рентабельность, а также продемонстрирует эффективный контроль рисков. Кроме того, базовая оценка кредитоспособности JPMorgan может быть повышена, если группа сохранит и улучшит свои конкурентные позиции. Аналогичное действие может быть применено в отношении Wells Fargo, если он будет поддерживать значительно более высокие показатели прибыли и капитализации.
https://1prime.ru/20250518/bessent-857690769.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75754/79/757547982_0:0:340:255_1920x0_80_0_0_0215f6fef02a15303f092a14acce8349.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
moody`s, сша, банки, рейтинг, jpmorgan chase, bank of america
Экономика, Moody`s, США, Банки, рейтинг, JPMorgan Chase, Bank of America
Агентство Moody's понизило рейтинги крупнейших банков США
Moody's понизило рейтинги крупнейших банков США до "Аа2" с "Аа1"
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило до "Аа2" с "Аа1" долгосрочные депозитные рейтинги таких крупнейших американских банков как Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Company, следует из пресс-релиза агентства.
"Рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило до "Аа2" с "Аа1" долгосрочные депозитные рейтинги дочерних банков и филиалов с рейтингами Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Company", - говорится в сообщении.
Прогнозы по депозитным рейтингам Bank of America и Wells Fargo были улучшены до стабильного с негативного. Прогноз по рейтингу JPMorgan был улучшен до позитивного с негативного, что отражает сильные позиции банковской группы, которые должны способствовать дальнейшему росту, а также ее лидирующие позиции на рынке.
Агентство отмечает, что рейтинговое действие было вызвано понижением кредитного рейтинга США до "АА1" с "ААА" на фоне роста государственного долга страны.
Бессент отреагировал на решение Moody's понизить кредитный рейтинг США
Moody's может повысить рейтинги Bank of America и его подразделений, если банк сохранит текущие коэффициенты капитала, обеспечит стабильно высокую рентабельность, а также продемонстрирует эффективный контроль рисков.
Кроме того, базовая оценка кредитоспособности JPMorgan может быть повышена, если группа сохранит и улучшит свои конкурентные позиции. Аналогичное действие может быть применено в отношении Wells Fargo, если он будет поддерживать значительно более высокие показатели прибыли и капитализации.