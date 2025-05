https://1prime.ru/20250519/reytingi-857728374.html

Агентство Moody's понизило рейтинги крупнейших банков США

Агентство Moody's понизило рейтинги крупнейших банков США - 19.05.2025, ПРАЙМ

Агентство Moody's понизило рейтинги крупнейших банков США

Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило до "Аа2" с "Аа1" долгосрочные депозитные рейтинги таких крупнейших американских банков как Bank of... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T22:29+0300

2025-05-19T22:29+0300

2025-05-19T22:30+0300

экономика

moody`s

сша

банки

рейтинг

jpmorgan chase

bank of america

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75754/79/757547982_0:32:340:223_1920x0_80_0_0_411b7f827fa4079332babb6633b8f4a3.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило до "Аа2" с "Аа1" долгосрочные депозитные рейтинги таких крупнейших американских банков как Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Company, следует из пресс-релиза агентства. "Рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило до "Аа2" с "Аа1" долгосрочные депозитные рейтинги дочерних банков и филиалов с рейтингами Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Company", - говорится в сообщении. Прогнозы по депозитным рейтингам Bank of America и Wells Fargo были улучшены до стабильного с негативного. Прогноз по рейтингу JPMorgan был улучшен до позитивного с негативного, что отражает сильные позиции банковской группы, которые должны способствовать дальнейшему росту, а также ее лидирующие позиции на рынке. Агентство отмечает, что рейтинговое действие было вызвано понижением кредитного рейтинга США до "АА1" с "ААА" на фоне роста государственного долга страны. Moody's может повысить рейтинги Bank of America и его подразделений, если банк сохранит текущие коэффициенты капитала, обеспечит стабильно высокую рентабельность, а также продемонстрирует эффективный контроль рисков. Кроме того, базовая оценка кредитоспособности JPMorgan может быть повышена, если группа сохранит и улучшит свои конкурентные позиции. Аналогичное действие может быть применено в отношении Wells Fargo, если он будет поддерживать значительно более высокие показатели прибыли и капитализации.

https://1prime.ru/20250518/bessent-857690769.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

moody`s, сша, банки, рейтинг, jpmorgan chase, bank of america