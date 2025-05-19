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Агентство Moody's понизило рейтинги крупнейших банков США - 19.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Агентство Moody's понизило рейтинги крупнейших банков США
Агентство Moody's понизило рейтинги крупнейших банков США - 19.05.2025, ПРАЙМ
Агентство Moody's понизило рейтинги крупнейших банков США
Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило до "Аа2" с "Аа1" долгосрочные депозитные рейтинги таких крупнейших американских банков как Bank of... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T22:29+0300
2025-05-19T22:30+0300
экономика
moody`s
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банки
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило до "Аа2" с "Аа1" долгосрочные депозитные рейтинги таких крупнейших американских банков как Bank of America Corporation, JPMorgan Chase &amp; Co. и Wells Fargo &amp; Company, следует из пресс-релиза агентства. "Рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило до "Аа2" с "Аа1" долгосрочные депозитные рейтинги дочерних банков и филиалов с рейтингами Bank of America Corporation, JPMorgan Chase &amp; Co. и Wells Fargo &amp; Company", - говорится в сообщении. Прогнозы по депозитным рейтингам Bank of America и Wells Fargo были улучшены до стабильного с негативного. Прогноз по рейтингу JPMorgan был улучшен до позитивного с негативного, что отражает сильные позиции банковской группы, которые должны способствовать дальнейшему росту, а также ее лидирующие позиции на рынке. Агентство отмечает, что рейтинговое действие было вызвано понижением кредитного рейтинга США до "АА1" с "ААА" на фоне роста государственного долга страны. Moody's может повысить рейтинги Bank of America и его подразделений, если банк сохранит текущие коэффициенты капитала, обеспечит стабильно высокую рентабельность, а также продемонстрирует эффективный контроль рисков. Кроме того, базовая оценка кредитоспособности JPMorgan может быть повышена, если группа сохранит и улучшит свои конкурентные позиции. Аналогичное действие может быть применено в отношении Wells Fargo, если он будет поддерживать значительно более высокие показатели прибыли и капитализации.
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moody`s, сша, банки, рейтинг, jpmorgan chase, bank of america
Экономика, Moody`s, США, Банки, рейтинг, JPMorgan Chase, Bank of America
22:29 19.05.2025 (обновлено: 22:30 19.05.2025)
 
Агентство Moody's понизило рейтинги крупнейших банков США

Moody's понизило рейтинги крупнейших банков США до "Аа2" с "Аа1"

JPMorgan
 JPMorgan
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило до "Аа2" с "Аа1" долгосрочные депозитные рейтинги таких крупнейших американских банков как Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Company, следует из пресс-релиза агентства.
"Рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило до "Аа2" с "Аа1" долгосрочные депозитные рейтинги дочерних банков и филиалов с рейтингами Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Company", - говорится в сообщении.
Прогнозы по депозитным рейтингам Bank of America и Wells Fargo были улучшены до стабильного с негативного. Прогноз по рейтингу JPMorgan был улучшен до позитивного с негативного, что отражает сильные позиции банковской группы, которые должны способствовать дальнейшему росту, а также ее лидирующие позиции на рынке.
Агентство отмечает, что рейтинговое действие было вызвано понижением кредитного рейтинга США до "АА1" с "ААА" на фоне роста государственного долга страны.
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Moody's может повысить рейтинги Bank of America и его подразделений, если банк сохранит текущие коэффициенты капитала, обеспечит стабильно высокую рентабельность, а также продемонстрирует эффективный контроль рисков.
Кроме того, базовая оценка кредитоспособности JPMorgan может быть повышена, если группа сохранит и улучшит свои конкурентные позиции. Аналогичное действие может быть применено в отношении Wells Fargo, если он будет поддерживать значительно более высокие показатели прибыли и капитализации.
 
ЭкономикаMoody`sСШАБанкирейтингJPMorgan ChaseBank of America
 
 
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