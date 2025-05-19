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Немецкий оружейный концерн Rheinmetall построит завод в Британии

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall построит завод в Британии - 19.05.2025, ПРАЙМ

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall построит завод в Британии

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит завод по производству орудийных стволов в британском городе Телфорд, в проект будет инвестировано свыше 530... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T12:01+0300

2025-05-19T12:01+0300

2025-05-19T12:01+0300

вооружения

промышленность

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит завод по производству орудийных стволов в британском городе Телфорд, в проект будет инвестировано свыше 530 миллионов долларов, сообщается на сайте компании. "Компания Rheinmetall утвердила Телфорд в качестве места расположения своего нового передового предприятия по производству крупнокалиберных орудийных стволов... Благодаря планам инвестировать более 400 миллионов фунтов стерлингов (около 534 миллионов долларов - ред.) и создать свыше 400 рабочих мест... (строительство завода - ред.) оживит местную промышленность и повысит благосостояние в Телфорде", - говорится в заявлении на сайте компании. Отмечается, что производство будет осуществляться совместно с британской сталелитейной компанией British Steel. Старт работы предприятия запланирован на 2027 год. Концерн Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. Кроме того, ранее Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству вооружения, первый уже запущен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что завод Rheinmetall будет законной целью для российских войск.

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промышленность, украина, германия, дмитрий песков, сергей лавров, rheinmetall, нато