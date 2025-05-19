https://1prime.ru/20250519/rkn-857719102.html

РКН оценил возможность блокировки "Гарри Поттера" и "Игры престолов"

РКН оценил возможность блокировки "Гарри Поттера" и "Игры престолов" - 19.05.2025, ПРАЙМ

РКН оценил возможность блокировки "Гарри Поттера" и "Игры престолов"

Роскомнадзор не планирует удаление или блокировку фильмов о Гарри Поттере и сериала "Игра престолов", пропаганда чайлдфри в них отсутствует, сообщили РИА... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T16:25+0300

2025-05-19T16:25+0300

2025-05-19T16:25+0300

технологии

общество

рф

гарри поттер

владимир путин

роскомнадзор

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_1a5480d25c12b3a6de1d3fc79497bb71.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Роскомнадзор не планирует удаление или блокировку фильмов о Гарри Поттере и сериала "Игра престолов", пропаганда чайлдфри в них отсутствует, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны. Действующие критерии оценки материалов, содержащих пропаганду чайлдфри, четко определяют, что относится к таковой. Это, в частности, информация, направленная на убеждение в отказе от деторождения, оправдывающая бездетность, превозносящая ее над рождением детей, а также формирующая негативный образ родительства и положительное отношение к жизни без детей. Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку", - говорится в сообщении. Совет Федерации в ноябре 2024 года одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин закон подписал.

https://1prime.ru/20250417/telegram-856795617.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , рф, гарри поттер, владимир путин, роскомнадзор, совет федерации