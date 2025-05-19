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РКН оценил возможность блокировки "Гарри Поттера" и "Игры престолов"
РКН оценил возможность блокировки "Гарри Поттера" и "Игры престолов" - 19.05.2025, ПРАЙМ
РКН оценил возможность блокировки "Гарри Поттера" и "Игры престолов"
Роскомнадзор не планирует удаление или блокировку фильмов о Гарри Поттере и сериала "Игра престолов", пропаганда чайлдфри в них отсутствует, сообщили РИА... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T16:25+0300
2025-05-19T16:25+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Роскомнадзор не планирует удаление или блокировку фильмов о Гарри Поттере и сериала "Игра престолов", пропаганда чайлдфри в них отсутствует, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны. Действующие критерии оценки материалов, содержащих пропаганду чайлдфри, четко определяют, что относится к таковой. Это, в частности, информация, направленная на убеждение в отказе от деторождения, оправдывающая бездетность, превозносящая ее над рождением детей, а также формирующая негативный образ родительства и положительное отношение к жизни без детей. Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку", - говорится в сообщении. Совет Федерации в ноябре 2024 года одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин закон подписал.
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технологии, общество , рф, гарри поттер, владимир путин, роскомнадзор, совет федерации
Технологии, Общество , РФ, Гарри Поттер, Владимир Путин, Роскомнадзор, Совет Федерации
РКН оценил возможность блокировки "Гарри Поттера" и "Игры престолов"
Роскомнадзор не планирует блокировку фильмов о Гарри Поттере и "Игру престолов"
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Роскомнадзор не планирует удаление или блокировку фильмов о Гарри Поттере и сериала "Игра престолов", пропаганда чайлдфри в них отсутствует, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны. Действующие критерии оценки материалов, содержащих пропаганду чайлдфри, четко определяют, что относится к таковой. Это, в частности, информация, направленная на убеждение в отказе от деторождения, оправдывающая бездетность, превозносящая ее над рождением детей, а также формирующая негативный образ родительства и положительное отношение к жизни без детей. Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку", - говорится в сообщении.
Совет Федерации в ноябре 2024 года одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин закон подписал.
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