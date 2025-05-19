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Росавиация ведет диалог о возобновлении полетов со множеством стран - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Росавиация ведет диалог о возобновлении полетов со множеством стран
Росавиация ведет диалог о возобновлении полетов со множеством стран - 19.05.2025, ПРАЙМ
Росавиация ведет диалог о возобновлении полетов со множеством стран
Росавиация находится в диалоге с авиационными властями множества стран по поводу возобновления полетов, сообщил журналистам в кулуарах форума HeliRussia 2025... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T09:02+0300
2025-05-19T09:02+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Росавиация находится в диалоге с авиационными властями множества стран по поводу возобновления полетов, сообщил журналистам в кулуарах форума HeliRussia 2025 глава ведомства Дмитрий Ядров. Минтранс РФ 14 мая по итогам встречи министров транспорта стран БРИКС сообщил, что Россия готова расширить авиасообщение со странами БРИКС и открыть новые направления для полетов. "Совместная работа с МИДом, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять", - сообщил Ядров. Сейчас есть страны, куда готовы летать российские авиакомпании, добавил он. "Но нам нужны гарантии, что, к примеру, на обслуживание воздушных судов из России не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций", - уточнил Ядров.
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бизнес, россия, рф, росавиация, мид
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Росавиация, МИД
09:02 19.05.2025
 
Росавиация ведет диалог о возобновлении полетов со множеством стран

Ядров: многие страны готовы возобновить авиасообщение с Россией

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкШереметьево
Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Росавиация находится в диалоге с авиационными властями множества стран по поводу возобновления полетов, сообщил журналистам в кулуарах форума HeliRussia 2025 глава ведомства Дмитрий Ядров.
Минтранс РФ 14 мая по итогам встречи министров транспорта стран БРИКС сообщил, что Россия готова расширить авиасообщение со странами БРИКС и открыть новые направления для полетов.
"Совместная работа с МИДом, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять", - сообщил Ядров.
Сейчас есть страны, куда готовы летать российские авиакомпании, добавил он.
"Но нам нужны гарантии, что, к примеру, на обслуживание воздушных судов из России не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций", - уточнил Ядров.
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
Росавиация ведет диалог с Turkish Airlines по рейсам в Россию
8 мая, 17:30
 
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