Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Малайзии могут локализовать строительство тральщиков "Александрит-Э" - 19.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250519/rosoboroneksport-857702764.html
В Малайзии могут локализовать строительство тральщиков "Александрит-Э"
В Малайзии могут локализовать строительство тральщиков "Александрит-Э" - 19.05.2025, ПРАЙМ
В Малайзии могут локализовать строительство тральщиков "Александрит-Э"
Строительство патрульных кораблей проекта 22160 и тральщиков "Александрит-Э" может быть локализовано на верфях в Малайзии, сообщили журналистам в пресс-службе... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T10:34+0300
2025-05-19T10:34+0300
экономика
бизнес
россия
малайзия
рособоронэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/82693/00/826930066_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_0eee9c85ecb38bae014aa7aa30a07da4.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Строительство патрульных кораблей проекта 22160 и тральщиков "Александрит-Э" может быть локализовано на верфях в Малайзии, сообщили журналистам в пресс-службе "Рособоронэкспорта". Россия впервые за шесть лет примет участие Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA в Малайзии. "Еще один ключевой сегмент LIMA 2025 будет посвящен военно-морской компоненте, в рамках которой Рособоронэкспорт продемонстрирует патрульный корабль проекта 22160 и противоминный корабль проекта 12701 "Александрит-Э", - говорится в сообщении. "Их строительство может быть локализовано на верфях Малайзии и других государств региона – как в интересах национальных ВМС, береговой охраны и морской полиции, так и для экспорта в третьи страны", - уточнили в пресс-службе. Также российские промышленники продемонстрируют свои возможности в создании морских робототехнических комплексов на примере необитаемого автономного подводного аппарата "Клавесин-1РЭ". Представленная в Малайзии российская продукция может поставляться в качестве финальных образцов или производиться на территории стран-партнеров в рамках совместных технологических проектов, отметили в пресс-службе. "В ходе LIMA 2025 делегация "Рособоронэкспорта" обсудит с представителями министерств обороны и других силовых ведомств, а также государственными и частными предприятиями Малайзии и стран региона возможности взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества", - добавили в спецэкспортере.
https://1prime.ru/20250415/rosoboroneksport-856691756.html
малайзия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82693/00/826930066_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_7503b8ca1351c23a0db560bee050736e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, малайзия, рособоронэкспорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, Рособоронэкспорт
10:34 19.05.2025
 
В Малайзии могут локализовать строительство тральщиков "Александрит-Э"

"Рособоронэкспорт": в Малайзии могут локализовать строительство патрульных кораблей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Строительство патрульных кораблей проекта 22160 и тральщиков "Александрит-Э" может быть локализовано на верфях в Малайзии, сообщили журналистам в пресс-службе "Рособоронэкспорта".
Россия впервые за шесть лет примет участие Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA в Малайзии.
"Еще один ключевой сегмент LIMA 2025 будет посвящен военно-морской компоненте, в рамках которой Рособоронэкспорт продемонстрирует патрульный корабль проекта 22160 и противоминный корабль проекта 12701 "Александрит-Э", - говорится в сообщении.
"Их строительство может быть локализовано на верфях Малайзии и других государств региона – как в интересах национальных ВМС, береговой охраны и морской полиции, так и для экспорта в третьи страны", - уточнили в пресс-службе.
Также российские промышленники продемонстрируют свои возможности в создании морских робототехнических комплексов на примере необитаемого автономного подводного аппарата "Клавесин-1РЭ".
Представленная в Малайзии российская продукция может поставляться в качестве финальных образцов или производиться на территории стран-партнеров в рамках совместных технологических проектов, отметили в пресс-службе.
"В ходе LIMA 2025 делегация "Рособоронэкспорта" обсудит с представителями министерств обороны и других силовых ведомств, а также государственными и частными предприятиями Малайзии и стран региона возможности взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества", - добавили в спецэкспортере.
Рособоронэкспорт. - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2025
"Рособоронэкспорт" впервые приедет на выставку IQDEX в Ираке
15 апреля, 11:01
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМАЛАЙЗИЯРособоронэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала