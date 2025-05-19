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В Малайзии могут локализовать строительство тральщиков "Александрит-Э"
В Малайзии могут локализовать строительство тральщиков "Александрит-Э" - 19.05.2025, ПРАЙМ
В Малайзии могут локализовать строительство тральщиков "Александрит-Э"
Строительство патрульных кораблей проекта 22160 и тральщиков "Александрит-Э" может быть локализовано на верфях в Малайзии, сообщили журналистам в пресс-службе... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T10:34+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Строительство патрульных кораблей проекта 22160 и тральщиков "Александрит-Э" может быть локализовано на верфях в Малайзии, сообщили журналистам в пресс-службе "Рособоронэкспорта". Россия впервые за шесть лет примет участие Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA в Малайзии. "Еще один ключевой сегмент LIMA 2025 будет посвящен военно-морской компоненте, в рамках которой Рособоронэкспорт продемонстрирует патрульный корабль проекта 22160 и противоминный корабль проекта 12701 "Александрит-Э", - говорится в сообщении. "Их строительство может быть локализовано на верфях Малайзии и других государств региона – как в интересах национальных ВМС, береговой охраны и морской полиции, так и для экспорта в третьи страны", - уточнили в пресс-службе. Также российские промышленники продемонстрируют свои возможности в создании морских робототехнических комплексов на примере необитаемого автономного подводного аппарата "Клавесин-1РЭ". Представленная в Малайзии российская продукция может поставляться в качестве финальных образцов или производиться на территории стран-партнеров в рамках совместных технологических проектов, отметили в пресс-службе. "В ходе LIMA 2025 делегация "Рособоронэкспорта" обсудит с представителями министерств обороны и других силовых ведомств, а также государственными и частными предприятиями Малайзии и стран региона возможности взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества", - добавили в спецэкспортере.
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бизнес, россия, малайзия, рособоронэкспорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, Рособоронэкспорт
В Малайзии могут локализовать строительство тральщиков "Александрит-Э"
"Рособоронэкспорт": в Малайзии могут локализовать строительство патрульных кораблей
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Строительство патрульных кораблей проекта 22160 и тральщиков "Александрит-Э" может быть локализовано на верфях в Малайзии, сообщили журналистам в пресс-службе "Рособоронэкспорта".
Россия впервые за шесть лет примет участие Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA в Малайзии.
"Еще один ключевой сегмент LIMA 2025 будет посвящен военно-морской компоненте, в рамках которой Рособоронэкспорт продемонстрирует патрульный корабль проекта 22160 и противоминный корабль проекта 12701 "Александрит-Э", - говорится в сообщении.
"Их строительство может быть локализовано на верфях Малайзии и других государств региона – как в интересах национальных ВМС, береговой охраны и морской полиции, так и для экспорта в третьи страны", - уточнили в пресс-службе.
Также российские промышленники продемонстрируют свои возможности в создании морских робототехнических комплексов на примере необитаемого автономного подводного аппарата "Клавесин-1РЭ".
Представленная в Малайзии российская продукция может поставляться в качестве финальных образцов или производиться на территории стран-партнеров в рамках совместных технологических проектов, отметили в пресс-службе.
"В ходе LIMA 2025 делегация "Рособоронэкспорта" обсудит с представителями министерств обороны и других силовых ведомств, а также государственными и частными предприятиями Малайзии и стран региона возможности взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества", - добавили в спецэкспортере.
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