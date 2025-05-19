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В России подняли штрафы за нарушение правил поведения в лесу

В России подняли штрафы за нарушение правил поведения в лесу - 19.05.2025, ПРАЙМ

В России подняли штрафы за нарушение правил поведения в лесу

За выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках,... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T03:50+0300

2025-05-19T03:50+0300

2025-05-19T03:50+0300

общество

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. За выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей для физических лиц, до 60 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова. "С 2022 года подняты штрафы за нарушения поведения в лесу. За выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, предусмотрен штраф 30-40 тысяч рублей на физлицо, 40-60 тысяч рублей на должностное лицо, 300-500 тысяч рублей на юрлицо", - рассказала Бурякова. Она также отметила, что, если в регионе действует особый противопожарный режим, то штрафы увеличиваются: физлицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей, должностным лицам - от 60 до 90 тысяч рублей, юрлицам - от 600 тысяч до миллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, москва