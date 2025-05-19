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Титов: китайские продукты любят и очень ценят в России

Титов: китайские продукты любят и очень ценят в России - 19.05.2025, ПРАЙМ

Титов: китайские продукты любят и очень ценят в России

Китай еще недавно приобретал сельхозпродукцию в основном в США и Австралии, а сегодня - в РФ, российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят, заявил РИА | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T05:15+0300

2025-05-19T05:15+0300

2025-05-19T05:15+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Китай еще недавно приобретал сельхозпродукцию в основном в США и Австралии, а сегодня - в РФ, российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов. "Не надо сводить торгово-экономические отношения двух государств к российским углеводородам. Спектр российско-китайского сотрудничества сегодня чрезвычайно широк, и он постоянно увеличивается", - сказал он. "Возьмем то же сельское хозяйство: если недавно его продукцию китайцы приобретали в основном в Штатах и в Австралии, то сегодня - в России. Возможности тут колоссальные. Российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят", - добавил собеседник агентства. По его словам, это и разнообразная молочная продукция, и мясная. "Активно пошла в Китай свинина, на которую были ограничения санитарного характера, но сейчас вся требуемая сертификация получена. Кроме свинины, это уже и мясо птицы, и даже говядина",- подчеркнул Титов. "В больших объемах Россия поставляет в Китай растительное и подсолнечное масло, мед. Китайцы настолько обожают настоящий российский мед без всяких примесей и добавок, что потребляют его в огромных количествах. А наш отечественный шоколад, ставший в КНР уже притчей во языцех!",- заключил Титов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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