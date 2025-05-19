Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Титов: китайские продукты любят и очень ценят в России - 19.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250519/rossija-857696049.html
Титов: китайские продукты любят и очень ценят в России
Титов: китайские продукты любят и очень ценят в России - 19.05.2025, ПРАЙМ
Титов: китайские продукты любят и очень ценят в России
Китай еще недавно приобретал сельхозпродукцию в основном в США и Австралии, а сегодня - в РФ, российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят, заявил РИА | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T05:15+0300
2025-05-19T05:15+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
австралия
москва
борис титов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857696049.jpg?1747620903
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Китай еще недавно приобретал сельхозпродукцию в основном в США и Австралии, а сегодня - в РФ, российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов. "Не надо сводить торгово-экономические отношения двух государств к российским углеводородам. Спектр российско-китайского сотрудничества сегодня чрезвычайно широк, и он постоянно увеличивается", - сказал он. "Возьмем то же сельское хозяйство: если недавно его продукцию китайцы приобретали в основном в Штатах и в Австралии, то сегодня - в России. Возможности тут колоссальные. Российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят", - добавил собеседник агентства. По его словам, это и разнообразная молочная продукция, и мясная. "Активно пошла в Китай свинина, на которую были ограничения санитарного характера, но сейчас вся требуемая сертификация получена. Кроме свинины, это уже и мясо птицы, и даже говядина",- подчеркнул Титов. "В больших объемах Россия поставляет в Китай растительное и подсолнечное масло, мед. Китайцы настолько обожают настоящий российский мед без всяких примесей и добавок, что потребляют его в огромных количествах. А наш отечественный шоколад, ставший в КНР уже притчей во языцех!",- заключил Титов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
китай
австралия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, китай, австралия, москва, борис титов
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ, МОСКВА, Борис Титов
05:15 19.05.2025
 
Титов: китайские продукты любят и очень ценят в России

Титов: китайские продукты любят и очень ценят в России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Китай еще недавно приобретал сельхозпродукцию в основном в США и Австралии, а сегодня - в РФ, российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.
"Не надо сводить торгово-экономические отношения двух государств к российским углеводородам. Спектр российско-китайского сотрудничества сегодня чрезвычайно широк, и он постоянно увеличивается", - сказал он.
"Возьмем то же сельское хозяйство: если недавно его продукцию китайцы приобретали в основном в Штатах и в Австралии, то сегодня - в России. Возможности тут колоссальные. Российские продукты китайцы любят и очень высоко ценят", - добавил собеседник агентства.
По его словам, это и разнообразная молочная продукция, и мясная. "Активно пошла в Китай свинина, на которую были ограничения санитарного характера, но сейчас вся требуемая сертификация получена. Кроме свинины, это уже и мясо птицы, и даже говядина",- подчеркнул Титов.
"В больших объемах Россия поставляет в Китай растительное и подсолнечное масло, мед. Китайцы настолько обожают настоящий российский мед без всяких примесей и добавок, что потребляют его в огромных количествах. А наш отечественный шоколад, ставший в КНР уже притчей во языцех!",- заключил Титов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКИТАЙАВСТРАЛИЯМОСКВАБорис Титов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала