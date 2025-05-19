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Россияне стали чаще нанимать родственников сотрудников

Россияне стали чаще нанимать родственников сотрудников - 19.05.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще нанимать родственников сотрудников

Большая часть российских работодателей принимают на работу родственников своих сотрудников - это 85%, что на 7 процентных пунктов больше прошлого года,... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T03:17+0300

2025-05-19T03:17+0300

2025-05-19T03:17+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Большая часть российских работодателей принимают на работу родственников своих сотрудников - это 85%, что на 7 процентных пунктов больше прошлого года, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "85% российских работодателей принимают на работу родственников сотрудников, количество лояльных компаний сейчас на 7 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Только в 9% компаний таких кандидатов не рассматривают (в 2024 году — в 16%): кадровый голод вынуждает работодателей отказываться от стереотипов в подборе персонала", - выяснили аналитики, опросив 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций. Исследование проводилось с 30 апреля по 13 мая этого года. Чем крупнее компания, тем охотнее она нанимает родственников сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, — 75%, с численностью от 100 до 1000 сотрудников — 88%, а среди компаний, где занято более 1000 работников, — 90%. Чаще всего родственников сотрудников берут в штат на производственных предприятиях (91%) и в строительных компаниях (86%). Несколько реже эта практика встречается в сфере продаж, но и здесь ее использует большинство работодателей (75%), рассказали исследователи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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