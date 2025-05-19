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"Россия выбила США зубы". Разведчик оценил результаты геополитической драки - 19.05.2025, ПРАЙМ
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"Россия выбила США зубы". Разведчик оценил результаты геополитической драки
"Россия выбила США зубы". Разведчик оценил результаты геополитической драки - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Россия выбила США зубы". Разведчик оценил результаты геополитической драки
Российская Федерация "выбила зубы и сломала нос" Соединенным Штатам в геополитической драке, заявил в беседе с Youtube-каналом Гарланда Никсона военный... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:26+0300
2025-05-19T14:26+0300
политика
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геополитика
экспертное мнение
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация "выбила зубы и сломала нос" Соединенным Штатам в геополитической драке, заявил в беседе с Youtube-каналом Гарланда Никсона военный аналитики, офицер Корпуса морской разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.По его мнению, США действовали на международной арене, как хулиган в баре, однако Российская Федерация "сломала нос и выбила зубы" Вашингтону, в результате чего Соединенные Штаты стали уязвимы для других сильных держав, в частности, для Китая.Риттер описывает ситуацию, в которой сегодня оказались США, следующим образом: "Соединенные Штаты пошли в бар и подрались с (председателем Китая - прим. ред. ) Си Цзиньпином. А Си вроде как отступил и не захотел ввязываться... А потом мы отправляемся в Россию, ввязываемся там в драку в баре – и Россия выбивает нам зубы и ломает нос".В результате у США, по выражению эксперта, появился "синяк под глазом", и они, с позором уйдя из этого бара, идут уже мимо китайского бара, с порога которого Си Цзиньпин говорит: "Эй, я хочу закончить этот разговор". "Вот где мы (США - прим. ред.) сейчас находимся", – подчеркнул военный эксперт, отметив, что в настоящий момент Китай начинает осознавать свои преимущества и готов к борьбе по спорным вопросам, а Соединенные Штаты – абсолютно не готовы.
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россия, сша, китай, геополитика, экспертное мнение
Политика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, геополитика, экспертное мнение
14:26 19.05.2025
 
"Россия выбила США зубы". Разведчик оценил результаты геополитической драки

Риттер: Россия выбила США зубы и сломала нос в геополитической драке

© РИА Новости . Дмитрий Астаховне брать Флаги России и США
не брать Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация "выбила зубы и сломала нос" Соединенным Штатам в геополитической драке, заявил в беседе с Youtube-каналом Гарланда Никсона военный аналитики, офицер Корпуса морской разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.
По его мнению, США действовали на международной арене, как хулиган в баре, однако Российская Федерация "сломала нос и выбила зубы" Вашингтону, в результате чего Соединенные Штаты стали уязвимы для других сильных держав, в частности, для Китая.
Риттер описывает ситуацию, в которой сегодня оказались США, следующим образом: "Соединенные Штаты пошли в бар и подрались с (председателем Китая - прим. ред. ) Си Цзиньпином. А Си вроде как отступил и не захотел ввязываться... А потом мы отправляемся в Россию, ввязываемся там в драку в баре – и Россия выбивает нам зубы и ломает нос".
В результате у США, по выражению эксперта, появился "синяк под глазом", и они, с позором уйдя из этого бара, идут уже мимо китайского бара, с порога которого Си Цзиньпин говорит: "Эй, я хочу закончить этот разговор".
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Жизненные интересы. В США признали, что Россия не требует слишком многого
15 мая, 16:44
"Вот где мы (США - прим. ред.) сейчас находимся", – подчеркнул военный эксперт, отметив, что в настоящий момент Китай начинает осознавать свои преимущества и готов к борьбе по спорным вопросам, а Соединенные Штаты – абсолютно не готовы.
 
ПолитикаРОССИЯСШАКИТАЙгеополитикаэкспертное мнение
 
 
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