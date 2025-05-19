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Озвучен неизбежный исход для рубля, который произойдет летом

Озвучен неизбежный исход для рубля, который произойдет летом - 19.05.2025, ПРАЙМ

Озвучен неизбежный исход для рубля, который произойдет летом

Летом рубль будет находиться в диапазоне 85-95 за доллар, причем его ослабление не зависит от рыночной конъюнктуры и темы санкций, рассказал агентству "Прайм"... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T02:02+0300

2025-05-19T02:02+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Летом рубль будет находиться в диапазоне 85-95 за доллар, причем его ослабление не зависит от рыночной конъюнктуры и темы санкций, рассказал агентству "Прайм" эксперт банковского рынка Андрей Бархота."Рубль крепче 85 за доллар способен стремительно усугублять дефицит государственного бюджета РФ. Поэтому не исключено, что летом государство может прибегнуть к экстраординарным мерам, чтобы ослабить национальную валюту", - говорит эксперт.К примеру, это может быть не только отмена, но и запрет продажи валютной выручки, активные интервенции со стороны Минфина и Банка России, снижение ключевой ставки.В результате целевой курс рубля летом должен сложиться на уровне не ниже 85-95 рублей за доллар, прогнозирует Бархота.

https://1prime.ru/20250513/rubl-857515098.html

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курсы валют, курсы валют, рынок, минфин, банк россии