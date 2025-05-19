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Рубль дорожает к юаню на Московской бирже
Рубль дорожает к юаню на Московской бирже - 19.05.2025, ПРАЙМ
Рубль дорожает к юаню на Московской бирже
Курс рубля начинает неделю ростом к юаню на Московской бирже, китайская валюта цепляется за уровень 11,1 рубля, следует из данных торгов. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T15:53+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля начинает неделю ростом к юаню на Московской бирже, китайская валюта цепляется за уровень 11,1 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.38 мск снижается на 7 копеек по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,7%, до 11,11 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,09-11,16 рубля. Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,1% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (0,14% на предыдущих торгах). Что же касается доллара, то для биржевого ориентира можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,72 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,233 (7,212 на форексе), то есть доллар на рынке в РФ торгуется с "премией" в 0,3%. А на внебиржевом рынке доллар котируется по 80,09 рубля. "Комбинация высоких рублевых процентных ставок и надежд на улучшение внешнеполитических условий по-прежнему способствуют укреплению рубля. Спрос на иностранную валюту снизился, при этом чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами остаются на относительно высоком уровне", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". "При отсутствии прогресса в переговорном процессе курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 80-85 рублей, юаня – 11,1-11,8 рубля. При наличии позитивных изменений не исключено формирование котировок иностранных валют на более низком уровне", - добавляет она. Но в более долгосрочной перспективе потенциал ослабления рубля сохраняется, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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рынок, рф, наталья ващелюк, ук "первая"
Экономика, Рынок, РФ, Наталья Ващелюк, УК "Первая"
Рубль дорожает к юаню на Московской бирже
Курс юаня на Московской бирже на 15.38 мск снижается до 11,11 рубля
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля начинает неделю ростом к юаню на Московской бирже, китайская валюта цепляется за уровень 11,1 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.38 мск снижается на 7 копеек по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,7%, до 11,11 рубля.
В течение дня юань торгуется в коридоре 11,09-11,16 рубля. Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,1% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (0,14% на предыдущих торгах).
Что же касается доллара, то для биржевого ориентира можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,72 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,233 (7,212 на форексе), то есть доллар на рынке в РФ торгуется с "премией" в 0,3%.
А на внебиржевом рынке доллар котируется по 80,09 рубля.
"Комбинация высоких рублевых процентных ставок и надежд на улучшение внешнеполитических условий по-прежнему способствуют укреплению рубля. Спрос на иностранную валюту снизился, при этом чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами остаются на относительно высоком уровне", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"При отсутствии прогресса в переговорном процессе курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 80-85 рублей, юаня – 11,1-11,8 рубля. При наличии позитивных изменений не исключено формирование котировок иностранных валют на более низком уровне", - добавляет она.
Но в более долгосрочной перспективе потенциал ослабления рубля сохраняется, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Рубль растет против юаня на Московской бирже в начале недели