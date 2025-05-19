https://1prime.ru/20250519/rubl-857717399.html

Рубль дорожает к юаню на Московской бирже

Рубль дорожает к юаню на Московской бирже - 19.05.2025, ПРАЙМ

Рубль дорожает к юаню на Московской бирже

Курс рубля начинает неделю ростом к юаню на Московской бирже, китайская валюта цепляется за уровень 11,1 рубля, следует из данных торгов. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T15:53+0300

2025-05-19T15:53+0300

2025-05-19T15:53+0300

экономика

рынок

рф

наталья ващелюк

ук "первая"

https://cdnn.1prime.ru/img/83356/61/833566150_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_1375c683d6682d92796780111697522f.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля начинает неделю ростом к юаню на Московской бирже, китайская валюта цепляется за уровень 11,1 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.38 мск снижается на 7 копеек по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,7%, до 11,11 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,09-11,16 рубля. Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,1% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (0,14% на предыдущих торгах). Что же касается доллара, то для биржевого ориентира можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,72 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,233 (7,212 на форексе), то есть доллар на рынке в РФ торгуется с "премией" в 0,3%. А на внебиржевом рынке доллар котируется по 80,09 рубля. "Комбинация высоких рублевых процентных ставок и надежд на улучшение внешнеполитических условий по-прежнему способствуют укреплению рубля. Спрос на иностранную валюту снизился, при этом чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами остаются на относительно высоком уровне", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". "При отсутствии прогресса в переговорном процессе курс доллара, вероятно, останется в диапазоне 80-85 рублей, юаня – 11,1-11,8 рубля. При наличии позитивных изменений не исключено формирование котировок иностранных валют на более низком уровне", - добавляет она. Но в более долгосрочной перспективе потенциал ослабления рубля сохраняется, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

https://1prime.ru/20250519/kurs--857711836.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, наталья ващелюк, ук "первая"