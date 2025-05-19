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В ЦБ РФ сообщили о существенном росте реального эффективного курса рубля - 19.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250519/rubl-857726327.html
В ЦБ РФ сообщили о существенном росте реального эффективного курса рубля
В ЦБ РФ сообщили о существенном росте реального эффективного курса рубля - 19.05.2025, ПРАЙМ
В ЦБ РФ сообщили о существенном росте реального эффективного курса рубля
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле вырос на 22,7%, а в... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T20:14+0300
2025-05-19T20:14+0300
экономика
реальный эффективный курс рубля
рост
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле вырос на 22,7%, а в апреле - на 2,9%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в апреле вырос на 3,5% по сравнению с мартом, к евро снизился на 1%, а к юаню вырос на 4,3%. Номинальный курс рубля к доллару в апреле вырос на 3,3%, к евро снизился на 1,1%, к юаню - вырос на 3,7%.
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реальный эффективный курс рубля, рост
Экономика, реальный эффективный курс рубля, рост
20:14 19.05.2025
 
В ЦБ РФ сообщили о существенном росте реального эффективного курса рубля

Банк России: реальный эффективный курс рубля в январе-апреле вырос на 22,7%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле вырос на 22,7%, а в апреле - на 2,9%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в апреле вырос на 3,5% по сравнению с мартом, к евро снизился на 1%, а к юаню вырос на 4,3%.
Номинальный курс рубля к доллару в апреле вырос на 3,3%, к евро снизился на 1,1%, к юаню - вырос на 3,7%.
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