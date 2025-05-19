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В ЦБ РФ сообщили о существенном росте реального эффективного курса рубля
В ЦБ РФ сообщили о существенном росте реального эффективного курса рубля - 19.05.2025, ПРАЙМ
В ЦБ РФ сообщили о существенном росте реального эффективного курса рубля
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле вырос на 22,7%, а в... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T20:14+0300
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2025-05-19T20:14+0300
экономика
реальный эффективный курс рубля
рост
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле вырос на 22,7%, а в апреле - на 2,9%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в апреле вырос на 3,5% по сравнению с мартом, к евро снизился на 1%, а к юаню вырос на 4,3%. Номинальный курс рубля к доллару в апреле вырос на 3,3%, к евро снизился на 1,1%, к юаню - вырос на 3,7%.
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реальный эффективный курс рубля, рост
Экономика, реальный эффективный курс рубля, рост
В ЦБ РФ сообщили о существенном росте реального эффективного курса рубля
Банк России: реальный эффективный курс рубля в январе-апреле вырос на 22,7%
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-апреле вырос на 22,7%, а в апреле - на 2,9%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в апреле вырос на 3,5% по сравнению с мартом, к евро снизился на 1%, а к юаню вырос на 4,3%.
Номинальный курс рубля к доллару в апреле вырос на 3,3%, к евро снизился на 1,1%, к юаню - вырос на 3,7%.
Реальный эффективный курс рубля в январе-марте вырос на 19,2%