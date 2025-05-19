https://1prime.ru/20250519/rumyniiya-857700383.html

"Устали от евродиктатуры". Политолог оценил итоги выборов в Румынии

"Устали от евродиктатуры". Политолог оценил итоги выборов в Румынии - 19.05.2025, ПРАЙМ

"Устали от евродиктатуры". Политолог оценил итоги выборов в Румынии

Результаты выборов президента Румынии доказали, что евродиктатура и навязывание Брюсселем своей повестки вызывает волну протеста в странах Европы, сказал РИА... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T09:25+0300

2025-05-19T09:25+0300

2025-05-19T09:57+0300

политика

румыния

кишинев

брюссель

кэлин джеорджеску

ес

цик

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/63/757646386_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_34d213d8a8714c98449fe10f619446d0.jpg

КИШИНЕВ, 19 мая - ПРАЙМ. Результаты выборов президента Румынии доказали, что евродиктатура и навязывание Брюсселем своей повестки вызывает волну протеста в странах Европы, сказал РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. "В Румынии... есть два лагеря, один из них выступает за усиление суверенитета. К такому лагерю можно отнести евроскептиков, которые устали от войны на Украине, которые видят, что не все в Евросоюзе хорошо. И в этом, кстати, огромная вина руководства Европейского Союза, из-за его непродуманной жесткой политики, диктатуры либеральных ценностей. Получается такая своеобразная евродиктатура. То есть невозможно уже будет больше навязывать всю ту повестку, которую пытается сегодня навязать Брюссель", - сказал Кориненко. Политолог подчеркнул, что в разных странах поднимают голову те, кому надоела евродиктатура. "Есть два пути. Можно идти с оглядкой на этих людей и учитывать их интересы, а можно продолжать давить, как они (руководители ЕС – ред.) привыкли в разных странах, запрещать, но это вызывает еще большую волну протеста, и это как принцип домино откликается по всему Европейскому Союзу, потому что к власти все-таки будут приходить в той или иной степени национально ориентированные политики", - заметил Кориненко. По его мнению, безапелляционность руководителей Евросоюза привела к тому, что теперь в политике становятся весомыми такие фигуры, как Симион. "Симионы, Орбаны, Фицо и другие политики, если раньше они были низведены до уровня маргиналов, то из-за непродуманной политики ЕС последних лет мы в результате видим, что они поднимаются на уровень не просто антисистемной политики, не просто симпатизантов какой-то части населения, а фактически до уровня лидеров регионального европейского уровня, и с ними, с их электоратом уже нельзя не считаться", - отметил эксперт. Президентские выборы в Румынии в 2025 году прошли на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.Никушор Дан последовательно выступает за поддержку Украины, усиление европейской и трансатлантической безопасности и сохранение проевропейского курса Румынии. Он подчеркивает участие в программах вооружения ЕС, критикует любые сценарии капитуляции Киева и ставит задачу самостоятельного укрепления обороны Европы, если США отвлекутся на Азию. В личной биографии политика выделяются международные победы на математических олимпиадах, докторская степень во Франции и основание провропейской партии "Союз спасения Румынии" (USR). Несмотря на конкуренцию с лидером "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеорджем Симионом, Дан поддерживает с ним неформальное общение.

https://1prime.ru/20250519/vybory-857694095.html

румыния

кишинев

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

румыния, кишинев, брюссель, кэлин джеорджеску, ес, цик