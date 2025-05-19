https://1prime.ru/20250519/rusofobiya-857716503.html

"Не так злы". Эксперт развенчал миф об особой ненависти Британии к России

"Не так злы". Эксперт развенчал миф об особой ненависти Британии к России - 19.05.2025, ПРАЙМ

"Не так злы". Эксперт развенчал миф об особой ненависти Британии к России

Вопреки распространенному мнению Великобритания не является главным противником России и вдохновителем всех антироссийских истерик на международной арене. Не... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T15:20+0300

2025-05-19T15:20+0300

2025-05-19T15:24+0300

политика

русофобия

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экспертное мнение

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Вопреки распространенному мнению Великобритания не является главным противником России и вдохновителем всех антироссийских истерик на международной арене. Не менее активно против Российской Федерации работают большинство европейских стран и Соединенные Штаты. Такое мнение в комментарии изданию "Военное дело" высказал политолог Ростислав Ищенко. Комментируя вопрос о причинах ненависти Лондона к Москве, он отметил, что по части русофобии многие европейские государства как минимум не уступают Туманному Альбиону, а Соединенные Штаты, возможно, и превосходят его.Что же касается некоторого ослабления антироссийской истерии в американских СМИ, которое наблюдается в последнее время, то, по мнению Ищенко, это связано с тем, что администрация президента США Дональда Трампа прекрасно отдает себе отчет, что Америка не может одновременно находиться в конфронтации и с Россией, и с Китаем. Но при этом США, как отметил политолог, не только не останавливают военные поставки Киеву или отменяют санкции против РФ, но и готовят новые санкции и новые поставки вооружения ВСУ.Напомнив, что почти все политические противостояния базируются на экономических интересах, Ищенко отметил, что для жизнеобеспечения политико-экономической системы американской гегемонии США необходимо получить контроль над всеми ресурсами, производствами и рынками мира. А Великобритания - главный младший партнер США, которому вместе с ними достаются "основные бонусы от этой системы". Европейские государства и союзники США на Тихом океане тоже входят в число основных бенефициаров. "И никто из них не является главным русофобом. Все они одинаковы. И не так злы, как вам кажется, - считает политолог. - Если мы согласимся им все отдать и позволим посадить себя в клетку в западном зоопарке, то даже кормить будут. Наверное".

https://1prime.ru/20250514/rossiya-857546719.html

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русофобия, великобритания, сша, евросоюз, экспертное мнение