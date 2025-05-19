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Российский рынок акций уверенно растет днем в понедельник

Российский рынок акций уверенно растет днем в понедельник - 19.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций уверенно растет днем в понедельник

Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в начале недели на фоне позитивных ожиданий от предстоящего телефонного разговора президентов России и США... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T16:04+0300

2025-05-19T16:04+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в начале недели на фоне позитивных ожиданий от предстоящего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.53 мск рос на 1,67%, до 2 887,71 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,2%, до 65,28 доллара за баррель. "Стамбульские переговоры не прошли даром. Сегодня ориентировочно в 17.00 мск по телефону состоится разговор президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят урегулирование украинского конфликта и торговлю. После этого Трамп поговорит с президентом Украины и членами НАТО. Трамп уже заявил, что ждет объявление о прекращении огня", - рассказал Александр Бахтин из ИК "Гарда капитал". Российский рынок позитивно воспринял эти новости, отмечает он. Геополитика пока продолжает определять направление российского рынка, и если по итогам звонка будет информация о прогрессе в достижении потенциальных договоренностей, то это может дать дополнительный среднесрочный импульс для роста, добавил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал". "Геополитическая неопределенность остается высокой. Отсутствие по итогам переговоров лидеров России и США каких-то конкретных решений или планов, скорее всего, будет негативно воспринято нашим рынком. В том числе такие настроения будут обусловлены тем, что в случае безрезультатного диалога увеличатся риски ужесточения санкционного режима против РФ. Тем более если результат переговоров будут негативным", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Дорожают акции Московского кредитного банка (+2,29%), "Абрау Дюрсо" (+1,66%), ОВК (+1,41%), префы "Башнефти" (+1,26%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (+1,04%). Сильно дешевеют акции "Фосагро" (-2,24%), МТС (-1,76%), "Ростелекома" (-1,76%), "Россетей" (-1,43%), "Мосэнерго" (-1,29%). ПРОГНОЗЫ "Индекс вновь ниже уровня 2900 пунктов. Вероятно снижение до 2850 для закрытия гэпа от предыдущей свечи", - считает Никита Степанов из ФГ "Финам". Если же фактор геополитики даст повод для оптимизма, индекс Мосбиржи способен предпринять еще одну попытку преодолеть важное сопротивление в виде трехнедельной вершины 2954 пунктов, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Участники рынка в течение этой недели будут внимательно следить за развитием событий. Волатильность торгов российскими акциями на этой неделе, скорее всего, будет повышенной. Движения по индексу Мосбиржи стоит ожидать в диапазоне от 2800 пунктов до 3000 пунктов, заключает Бахтин из ИК "Гарда капитал".

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рынок, торги, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, александр бахтин, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", нато