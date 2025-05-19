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Российский рынок акций уверенно растет днем в понедельник
Российский рынок акций уверенно растет днем в понедельник - 19.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций уверенно растет днем в понедельник
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в начале недели на фоне позитивных ожиданий от предстоящего телефонного разговора президентов России и США... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T16:04+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в начале недели на фоне позитивных ожиданий от предстоящего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.53 мск рос на 1,67%, до 2 887,71 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,2%, до 65,28 доллара за баррель. "Стамбульские переговоры не прошли даром. Сегодня ориентировочно в 17.00 мск по телефону состоится разговор президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят урегулирование украинского конфликта и торговлю. После этого Трамп поговорит с президентом Украины и членами НАТО. Трамп уже заявил, что ждет объявление о прекращении огня", - рассказал Александр Бахтин из ИК "Гарда капитал". Российский рынок позитивно воспринял эти новости, отмечает он. Геополитика пока продолжает определять направление российского рынка, и если по итогам звонка будет информация о прогрессе в достижении потенциальных договоренностей, то это может дать дополнительный среднесрочный импульс для роста, добавил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал". "Геополитическая неопределенность остается высокой. Отсутствие по итогам переговоров лидеров России и США каких-то конкретных решений или планов, скорее всего, будет негативно воспринято нашим рынком. В том числе такие настроения будут обусловлены тем, что в случае безрезультатного диалога увеличатся риски ужесточения санкционного режима против РФ. Тем более если результат переговоров будут негативным", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Дорожают акции Московского кредитного банка (+2,29%), "Абрау Дюрсо" (+1,66%), ОВК (+1,41%), префы "Башнефти" (+1,26%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (+1,04%). Сильно дешевеют акции "Фосагро" (-2,24%), МТС (-1,76%), "Ростелекома" (-1,76%), "Россетей" (-1,43%), "Мосэнерго" (-1,29%). ПРОГНОЗЫ "Индекс вновь ниже уровня 2900 пунктов. Вероятно снижение до 2850 для закрытия гэпа от предыдущей свечи", - считает Никита Степанов из ФГ "Финам". Если же фактор геополитики даст повод для оптимизма, индекс Мосбиржи способен предпринять еще одну попытку преодолеть важное сопротивление в виде трехнедельной вершины 2954 пунктов, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Участники рынка в течение этой недели будут внимательно следить за развитием событий. Волатильность торгов российскими акциями на этой неделе, скорее всего, будет повышенной. Движения по индексу Мосбиржи стоит ожидать в диапазоне от 2800 пунктов до 3000 пунктов, заключает Бахтин из ИК "Гарда капитал".
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рынок, торги, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, александр бахтин, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", нато
Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Александр Бахтин, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", НАТО
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в начале недели на фоне позитивных ожиданий от предстоящего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.53 мск рос на 1,67%, до 2 887,71 пункта.
Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,2%, до 65,28 доллара за баррель.
"Стамбульские переговоры не прошли даром. Сегодня ориентировочно в 17.00 мск по телефону состоится разговор президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят урегулирование украинского конфликта и торговлю. После этого Трамп поговорит с президентом Украины и членами НАТО. Трамп уже заявил, что ждет объявление о прекращении огня", - рассказал Александр Бахтин из ИК "Гарда капитал".
Российский рынок позитивно воспринял эти новости, отмечает он.
Геополитика пока продолжает определять направление российского рынка, и если по итогам звонка будет информация о прогрессе в достижении потенциальных договоренностей, то это может дать дополнительный среднесрочный импульс для роста, добавил Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал".
"Геополитическая неопределенность остается высокой. Отсутствие по итогам переговоров лидеров России и США каких-то конкретных решений или планов, скорее всего, будет негативно воспринято нашим рынком. В том числе такие настроения будут обусловлены тем, что в случае безрезультатного диалога увеличатся риски ужесточения санкционного режима против РФ. Тем более если результат переговоров будут негативным", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
Дорожают акции Московского кредитного банка (+2,29%), "Абрау Дюрсо" (+1,66%), ОВК (+1,41%), префы "Башнефти" (+1,26%), обыкновенные акции "СПБ Биржи" (+1,04%).
Сильно дешевеют акции "Фосагро" (-2,24%), МТС (-1,76%), "Ростелекома" (-1,76%), "Россетей" (-1,43%), "Мосэнерго" (-1,29%).
"Индекс вновь ниже уровня 2900 пунктов. Вероятно снижение до 2850 для закрытия гэпа от предыдущей свечи", - считает Никита Степанов из ФГ "Финам".
Если же фактор геополитики даст повод для оптимизма, индекс Мосбиржи способен предпринять еще одну попытку преодолеть важное сопротивление в виде трехнедельной вершины 2954 пунктов, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Участники рынка в течение этой недели будут внимательно следить за развитием событий. Волатильность торгов российскими акциями на этой неделе, скорее всего, будет повышенной. Движения по индексу Мосбиржи стоит ожидать в диапазоне от 2800 пунктов до 3000 пунктов, заключает Бахтин из ИК "Гарда капитал".
Российский рынок акций растет на новостях о разговоре Путина и Трампа