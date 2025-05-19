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"Ничего не сокрушится": на Западе высказались о санкциях против России
"Ничего не сокрушится": на Западе высказались о санкциях против России - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Ничего не сокрушится": на Западе высказались о санкциях против России
Вашингтон не намерен присоединяться к новым ограничениям ЕС против России на фоне их неэффективности. Такое мнение выразил британский аналитик Александр... | 19.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Вашингтон не намерен присоединяться к новым ограничениям ЕС против России на фоне их неэффективности. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.По словам Меркуриса, США не способны нанести существенный ущерб Москве санкциями, и попытки привлечь Китай и Индию к блокаде России могут потерпеть неудачу, подорвав престиж США в мире."Вы можете ввести так называемые сокрушительные санкции, в России ничего не сокрушится. Даже если у них возникнут трудности, они их быстро преодолеют", — резюмировал аналитик.Российская сторона неоднократно заявляла о способности справиться с санкционным давлением, которое, по словам президента страны Владимира Путина, стало долгосрочной стратегией Запада.
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Экономика, США, РОССИЯ, ЗАПАД
"Ничего не сокрушится": на Западе высказались о санкциях против России
Аналитик Меркурис: новые попытки ослабить Москву ни к чему не приведут
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Вашингтон не намерен присоединяться к новым ограничениям ЕС против России на фоне их неэффективности. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
По словам Меркуриса, США не способны нанести существенный ущерб Москве санкциями, и попытки привлечь Китай и Индию к блокаде России могут потерпеть неудачу, подорвав престиж США в мире.
"Вы можете ввести так называемые сокрушительные санкции, в России ничего не сокрушится. Даже если у них возникнут трудности, они их быстро преодолеют", — резюмировал аналитик.
Российская сторона неоднократно заявляла о способности справиться с санкционным давлением, которое, по словам президента страны Владимира Путина, стало долгосрочной стратегией Запада.
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