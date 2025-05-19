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Белый дом сделал заявление о введении новых санкций против России - 19.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Белый дом сделал заявление о введении новых санкций против России
Белый дом сделал заявление о введении новых санкций против России - 19.05.2025, ПРАЙМ
Белый дом сделал заявление о введении новых санкций против России
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможное введение новых санкций против России, американский лидер обсуждает этот вопрос, заявила... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T16:39+0300
2025-05-19T16:53+0300
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ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможное введение новых санкций против России, американский лидер обсуждает этот вопрос, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Думаю, все варианты остаются на столе, да. И, повторюсь, я не буду забегать вперед президента в том, что касается каких-либо обязательств или решений, но, безусловно, это то, что он рассматривает и обсуждает", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос о возможном новом пакете вторичных санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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вашингтон, рф, мировая экономика, запад, дональд трамп, владимир путин, сша, россия
Экономика, ВАШИНГТОН, РФ, Мировая экономика, ЗАПАД, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, РОССИЯ
16:39 19.05.2025 (обновлено: 16:53 19.05.2025)
 
Белый дом сделал заявление о введении новых санкций против России

Белый дом: вопрос введения новых санкций против России остается "на столе"

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможное введение новых санкций против России, американский лидер обсуждает этот вопрос, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Думаю, все варианты остаются на столе, да. И, повторюсь, я не буду забегать вперед президента в том, что касается каких-либо обязательств или решений, но, безусловно, это то, что он рассматривает и обсуждает", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос о возможном новом пакете вторичных санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным, заявили в Белом доме
16:38
 
ЭкономикаВАШИНГТОНРФМировая экономикаЗАПАДДональд ТрампВладимир ПутинСШАРОССИЯ
 
 
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