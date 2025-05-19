https://1prime.ru/20250519/sanktsii-857719839.html

Белый дом сделал заявление о введении новых санкций против России

Белый дом сделал заявление о введении новых санкций против России - 19.05.2025, ПРАЙМ

Белый дом сделал заявление о введении новых санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможное введение новых санкций против России, американский лидер обсуждает этот вопрос, заявила... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T16:39+0300

2025-05-19T16:39+0300

2025-05-19T16:53+0300

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ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможное введение новых санкций против России, американский лидер обсуждает этот вопрос, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Думаю, все варианты остаются на столе, да. И, повторюсь, я не буду забегать вперед президента в том, что касается каких-либо обязательств или решений, но, безусловно, это то, что он рассматривает и обсуждает", - сказала Левитт журналистам, отвечая на вопрос о возможном новом пакете вторичных санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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вашингтон, рф, мировая экономика, запад, дональд трамп, владимир путин, сша, россия