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Страны ЕС после разговора Путина и Трампа решили усилить санкции против РФ

Страны ЕС после разговора Путина и Трампа решили усилить санкции против РФ - 19.05.2025, ПРАЙМ

Страны ЕС после разговора Путина и Трампа решили усилить санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп проинформировал своих европейских партнеров о содержании телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T21:41+0300

2025-05-19T21:41+0300

2025-05-19T21:59+0300

политика

евросоюз

санкции против рф

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МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп проинформировал своих европейских партнеров о содержании телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в понедельник пресс-секретарь кабмина ФРГ Штефан Корнелиус."После переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп в понедельник вечером проинформировал своих европейских партнеров о содержании переговоров и обсудил пути достижения прекращения огня и мира на Украине. Помимо федерального канцлера Фридриха Мерца в обсуждении приняли участие президенты Финляндии, Франции и Украины, а также премьер-министр Италии и председатель Европейской комиссии", - сказал Корнелиус в сообщении, распространённом пресс-службой кабмина ФРГ.Также он сообщил, что Трамп договорился с европейскими партнерами координировать переговорный процесс по Украине после телефонного разговора с Путиным."Президент США и европейские партнеры согласовали дальнейшие шаги. Они договорились тесно координировать переговорный процесс и добиваться проведения дальнейшей технической встречи. Все стороны подтвердили свою готовность оказывать Украине активную поддержку на пути к прекращению огня", - сказал Корнелиус.Он отметил, что европейские страны договорились усилить санкционное давление на Россию после телефонного разговора президентов РФ и СШАСогласно пресс-секретарю кабмина Германии, после телефонного разговора с Путиным Трамп провел переговоры с европейским партнерами. В частности, он связался с Владимиром Зеленским, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александром Стуббом."Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций", - сказал Корнелиус.

https://1prime.ru/20250519/evropa-857723003.html

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евросоюз, санкции против рф