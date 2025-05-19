https://1prime.ru/20250519/sirius-857728650.html
Путин призвал интегрировать "Сириус" в достижение национальных целей РФ
Путин призвал интегрировать "Сириус" в достижение национальных целей РФ - 19.05.2025, ПРАЙМ
Путин призвал интегрировать "Сириус" в достижение национальных целей РФ
Президент России Владимир Путин призвал плотно интегрировать образовательный центр "Сириус" в достижение национальных целей РФ. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T22:46+0300
2025-05-19T22:46+0300
2025-05-19T22:48+0300
экономика
владимир путин
"сириус"
национальные цели
интеграция
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СИРИУС, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал плотно интегрировать образовательный центр "Сириус" в достижение национальных целей РФ. "Нужно обязательно двигаться вперед. Это в полной мере созвучно духу самой идеи "Сириуса". И здесь принципиально важно, чтобы он был плотно интегрирован в достижение наших национальных целей, чтобы возрастала его роль, вклад в развитие всей страны", - сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".
https://1prime.ru/20250519/putin-857702586.html
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владимир путин, "сириус", национальные цели, интеграция
Экономика, Владимир Путин, "Сириус", Национальные цели, интеграция
Путин призвал интегрировать "Сириус" в достижение национальных целей РФ
Путин призвал плотно интегрировать "Сириус" в достижение национальных целей РФ
СИРИУС, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал плотно интегрировать образовательный центр "Сириус" в достижение национальных целей РФ.
"Нужно обязательно двигаться вперед. Это в полной мере созвучно духу самой идеи "Сириуса". И здесь принципиально важно, чтобы он был плотно интегрирован в достижение наших национальных целей, чтобы возрастала его роль, вклад в развитие всей страны", - сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".
Путин назвал приоритетную задачу современности