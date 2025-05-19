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СМИ раскрыли неожиданные последствия пошлин Трампа для США
СМИ раскрыли неожиданные последствия пошлин Трампа для США - 19.05.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли неожиданные последствия пошлин Трампа для США
Вводимые президентом США Дональдом Трампом пошлины не вызвали всплеска иностранных инвестиций в американскую экономику, а скорее вызвали неопределенность,... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T08:56+0300
2025-05-19T08:56+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Вводимые президентом США Дональдом Трампом пошлины не вызвали всплеска иностранных инвестиций в американскую экономику, а скорее вызвали неопределенность, которая удерживает многие зарубежные компании от вливания денег на рынок США, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников по экономическому развитию и законодателей из нескольких штатов. Как отмечает издание, ранее Трамп заявлял, что волна пошлин принесет экономике США триллионы долларов в виде иностранных инвестиций. "Некоторые из людей, работающих над привлечением этих инвестиций в города и штаты США, говорят, что не видят инвестиционного бума... Напротив, чиновники по экономическому развитию и законодатели из нескольких штатов говорят, что неопределенность, вызванная то возобновляющимися, то прекращающимися торговыми войнами Трампа, удерживает многие иностранные компании от вливания денег на рынок США прямо сейчас", - пишет издание. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Politico
СМИ раскрыли неожиданные последствия пошлин Трампа для США
Politico: пошлины не вызвали всплеска иностранных инвестиций в экономику США
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Вводимые президентом США Дональдом Трампом пошлины не вызвали всплеска иностранных инвестиций в американскую экономику, а скорее вызвали неопределенность, которая удерживает многие зарубежные компании от вливания денег на рынок США, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников по экономическому развитию и законодателей из нескольких штатов.
Как отмечает издание, ранее Трамп заявлял, что волна пошлин принесет экономике США триллионы долларов в виде иностранных инвестиций.
"Некоторые из людей, работающих над привлечением этих инвестиций в города и штаты США, говорят, что не видят инвестиционного бума... Напротив, чиновники по экономическому развитию и законодатели из нескольких штатов говорят, что неопределенность, вызванная то возобновляющимися, то прекращающимися торговыми войнами Трампа, удерживает многие иностранные компании от вливания денег на рынок США прямо сейчас", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
США введут пошлины для стран, не заключивших с ними торговые соглашения