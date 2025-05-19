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СМИ: повышение оборонных расходов ЕС может привести к росту госдолга
СМИ: повышение оборонных расходов ЕС может привести к росту госдолга - 19.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: повышение оборонных расходов ЕС может привести к росту госдолга
Повышение оборонных расходов стран Евросоюза является лишь временной мерой для стимулирования их экономик и может привести к росту их государственного долга и... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T09:13+0300
2025-05-19T09:13+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Повышение оборонных расходов стран Евросоюза является лишь временной мерой для стимулирования их экономик и может привести к росту их государственного долга и ухудшению экономического положения в будущем, сообщает издание Politico. "Военные расходы дадут экономике краткосрочный толчок... Но если производство оружия и бомб учитывается в подсчете ВВП, то от мин, которые просто лежат в земле, или гаубиц, хранящихся в казармах, нет никакого долгосрочного прироста производительности... Их вклад в итоговые цифры невозможно измерить количественно. Это представляет собой проблему, так как планы перевооружения Европы будут финансироваться в основном за счет долга", - говорится в публикации издания. Как отмечает Politico, государственный долг европейских стран и так велик, и его дальнейшее увеличение может нанести ущерб их экономике в долгосрочной перспективе. Кроме того, как подчеркивает издание, в краткосрочной перспективе "экономическая напряженность" в европейских странах неизбежна и может подребовать урезания бюджета в других сферах. При этом издание добавляет, что планы по повышению оборонных расходов Европы уже вызвали критику со стороны ряда левых политиков, которые указывают на необходимость сохранения концепции "социального государства". Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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европа, запад, ес, politico, нато
Экономика, ЕВРОПА, ЗАПАД, ЕС, Politico, НАТО
СМИ: повышение оборонных расходов ЕС может привести к росту госдолга
Politico: повышение оборонных расходов ЕС может привести к росту госдолга стран
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Повышение оборонных расходов стран Евросоюза является лишь временной мерой для стимулирования их экономик и может привести к росту их государственного долга и ухудшению экономического положения в будущем, сообщает издание Politico.
"Военные расходы дадут экономике краткосрочный толчок... Но если производство оружия и бомб учитывается в подсчете ВВП, то от мин, которые просто лежат в земле, или гаубиц, хранящихся в казармах, нет никакого долгосрочного прироста производительности... Их вклад в итоговые цифры невозможно измерить количественно. Это представляет собой проблему, так как планы перевооружения Европы будут финансироваться в основном за счет долга", - говорится в публикации издания.
Как отмечает Politico, государственный долг европейских стран и так велик, и его дальнейшее увеличение может нанести ущерб их экономике в долгосрочной перспективе. Кроме того, как подчеркивает издание, в краткосрочной перспективе "экономическая напряженность" в европейских странах неизбежна и может подребовать урезания бюджета в других сферах.
При этом издание добавляет, что планы по повышению оборонных расходов Европы уже вызвали критику со стороны ряда левых политиков, которые указывают на необходимость сохранения концепции "социального государства".
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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