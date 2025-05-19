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СМИ: страны ЕС согласовали создание фонда для закупок вооружений

СМИ: страны ЕС согласовали создание фонда для закупок вооружений - 19.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: страны ЕС согласовали создание фонда для закупок вооружений

Страны ЕС согласовали создание кредитного фонда для финансирования закупок вооружений на сумму 150 миллиардов евро, сообщает британская газета Financial Times... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T11:24+0300

2025-05-19T11:24+0300

2025-05-19T11:24+0300

вооружения

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Страны ЕС согласовали создание кредитного фонда для финансирования закупок вооружений на сумму 150 миллиардов евро, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. "Столицы ЕС договорились о создании фонда займов для (закупок - ред.) вооружений в размере 150 миллиардов евро, который будет финансироваться из общего бюджета блока", - говорится в публикации издания со ссылкой на официальных лиц. По словам собеседников издания, решение было принято в понедельник, официально соглашение подпишут в среду. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5% ВВП.

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финансы, европа, запад, ес, нато, financial times