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СМИ: власти Британии ускорят выдворение иностранных преступников - 19.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: власти Британии ускорят выдворение иностранных преступников
СМИ: власти Британии ускорят выдворение иностранных преступников - 19.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: власти Британии ускорят выдворение иностранных преступников
Правительство Великобритании создает план для ускоренного выдворения иностранных преступников, сидящих в тюрьмах страны, на фоне кризиса с переполнением... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T11:33+0300
2025-05-19T11:33+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Правительство Великобритании создает план для ускоренного выдворения иностранных преступников, сидящих в тюрьмах страны, на фоне кризиса с переполнением пенитенциарной системы, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. "Иностранные преступники, заключенные в тюрьму за преступления в Великобритании, будут депортированы практически сразу после вынесения обвинительного приговора", - пишет издание. На данный момент, согласно закону, осужденных иностранцев можно депортировать только после того, как они отбудут половину обязательной части тюремного срока. В рамках предложенных новых правил депортацию можно будет осуществить после отбывания 30% обязательной части срока. Так, наркоторговец, заключенный в тюрьму на 12 лет, может быть депортирован уже после двух лет в тюрьме, отмечает газета. В середине мая власти Великобритании заявили о выделении 4,7 миллиардов фунтов стерлингов (6,23 миллиарда долларов) на строительство трех новых тюрем в попытке разгрузить пенитенциарную систему страны. Власти также заявили о работе над реформами системы исполнения наказаний, которые, например, могут предполагать сокращение тюремного срока и расширение возможностей отбывать наказание за пределами пенитенциарных учреждений. Великобритания уже несколько лет страдает от перегрузки пенитенциарной системы. Ситуация усугубилась после прошедших летом 2024 года антииммигрантских беспорядков, когда число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений. В связи с этим минюст Британии объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Осенью 2024 года около 3 тысяч осужденных были отпущены на свободу после отбывания 40% назначенного им срока вместо ранее установленных 50%.
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мировая экономика, великобритания, англия
Политика, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Англия
11:33 19.05.2025
 
СМИ: власти Британии ускорят выдворение иностранных преступников

Telegraph: власти Британии разрабатывают план быстрого выдворения иностранных преступников

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© fotolia.com / Stefan Ataman
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Правительство Великобритании создает план для ускоренного выдворения иностранных преступников, сидящих в тюрьмах страны, на фоне кризиса с переполнением пенитенциарной системы, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Иностранные преступники, заключенные в тюрьму за преступления в Великобритании, будут депортированы практически сразу после вынесения обвинительного приговора", - пишет издание.
На данный момент, согласно закону, осужденных иностранцев можно депортировать только после того, как они отбудут половину обязательной части тюремного срока. В рамках предложенных новых правил депортацию можно будет осуществить после отбывания 30% обязательной части срока. Так, наркоторговец, заключенный в тюрьму на 12 лет, может быть депортирован уже после двух лет в тюрьме, отмечает газета.
В середине мая власти Великобритании заявили о выделении 4,7 миллиардов фунтов стерлингов (6,23 миллиарда долларов) на строительство трех новых тюрем в попытке разгрузить пенитенциарную систему страны. Власти также заявили о работе над реформами системы исполнения наказаний, которые, например, могут предполагать сокращение тюремного срока и расширение возможностей отбывать наказание за пределами пенитенциарных учреждений.
Великобритания уже несколько лет страдает от перегрузки пенитенциарной системы. Ситуация усугубилась после прошедших летом 2024 года антииммигрантских беспорядков, когда число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений.
В связи с этим минюст Британии объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Осенью 2024 года около 3 тысяч осужденных были отпущены на свободу после отбывания 40% назначенного им срока вместо ранее установленных 50%.
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