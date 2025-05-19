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СМИ: страны вне ЕС могут получить доступ к фонду ЕС для закупок вооружений
СМИ: страны вне ЕС могут получить доступ к фонду ЕС для закупок вооружений - 19.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: страны вне ЕС могут получить доступ к фонду ЕС для закупок вооружений
Некоторые страны, которые не входят в состав Евросоюза, могут получить доступ к кредитному фонду для финансирования закупок вооружений на сумму в 150 миллиардов | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T15:33+0300
2025-05-19T15:33+0300
2025-05-19T15:33+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Некоторые страны, которые не входят в состав Евросоюза, могут получить доступ к кредитному фонду для финансирования закупок вооружений на сумму в 150 миллиардов евро, создание которого было ранее согласовано странами-участницами ЕС, интеграционное объединение изучит способы предоставить Великобритании доступ к программе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что государства-члены Европейского союза согласовали создание кредитного фонда для финансирования закупок вооружений на сумму в 150 миллиардов евро. По словам собеседников издания, решение было принято в понедельник, официально соглашение подпишут в среду. "Некоторые страны за пределами ЕС имеют право участвовать в программе при условии, что эта расходная часть не превышает 35% от стоимости (закупки - ред.). Великобритания и ЕС достигли оборонного партнерства в понедельник, и блок обязался изучить способы предоставления Лондону доступа к программе", - говорится в сообщении агентства.
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Вооружения, Финансы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, ЕС, НАТО
СМИ: страны вне ЕС могут получить доступ к фонду ЕС для закупок вооружений
Bloomberg: страны вне ЕС могут получить доступ к фонду ЕС для закупок вооружений