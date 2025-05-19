https://1prime.ru/20250519/soboleznovaniya-857728528.html
Путин выразил соболезнования близким хореографа Юрия Григоровича
Путин выразил соболезнования близким хореографа Юрия Григоровича - 19.05.2025, ПРАЙМ
Путин выразил соболезнования близким хореографа Юрия Григоровича
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T22:34+0300
2025-05-19T22:34+0300
2025-05-19T22:41+0300
владимир путин
соболезнования
юрий григорович
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с кончиной хореографа, сообщается на сайте Кремля. Ранее в понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни. "Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Юрия Николаевича Григоровича. Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета. Знаменитые спектакли, поставленные Юрием Григоровичем в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса", - говорится в сообщении. Глава государства отметил, что светлая память о Григоровиче навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, благодарных учеников, всех почитателей его щедрого, уникального дарования.
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владимир путин, соболезнования, юрий григорович
Владимир Путин, соболезнования, Юрий Григорович
Путин выразил соболезнования близким хореографа Юрия Григоровича
Путин выразил соболезнования близким Григоровича в связи с кончиной хореографа
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с кончиной хореографа, сообщается на сайте Кремля.
Ранее в понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Юрия Николаевича Григоровича. Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета. Знаменитые спектакли, поставленные Юрием Григоровичем в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса", - говорится в сообщении.
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с терактом
Глава государства отметил, что светлая память о Григоровиче навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, благодарных учеников, всех почитателей его щедрого, уникального дарования.