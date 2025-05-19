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Путин выразил соболезнования близким хореографа Юрия Григоровича - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Путин выразил соболезнования близким хореографа Юрия Григоровича
Путин выразил соболезнования близким хореографа Юрия Григоровича - 19.05.2025, ПРАЙМ
Путин выразил соболезнования близким хореографа Юрия Григоровича
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T22:34+0300
2025-05-19T22:41+0300
владимир путин
соболезнования
юрий григорович
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с кончиной хореографа, сообщается на сайте Кремля. Ранее в понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни. "Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Юрия Николаевича Григоровича. Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета. Знаменитые спектакли, поставленные Юрием Григоровичем в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса", - говорится в сообщении. Глава государства отметил, что светлая память о Григоровиче навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, благодарных учеников, всех почитателей его щедрого, уникального дарования.
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владимир путин, соболезнования, юрий григорович
Владимир Путин, соболезнования, Юрий Григорович
22:34 19.05.2025 (обновлено: 22:41 19.05.2025)
 
Путин выразил соболезнования близким хореографа Юрия Григоровича

Путин выразил соболезнования близким Григоровича в связи с кончиной хореографа

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк# Большой театр России
# Большой театр России - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, родным и близким Юрия Григоровича в связи с кончиной хореографа, сообщается на сайте Кремля.
Ранее в понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Юрия Николаевича Григоровича. Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета. Знаменитые спектакли, поставленные Юрием Григоровичем в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса", - говорится в сообщении.
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Глава государства отметил, что светлая память о Григоровиче навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, благодарных учеников, всех почитателей его щедрого, уникального дарования.
 
Владимир ПутинсоболезнованияЮрий Григорович
 
 
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