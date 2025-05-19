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Производство цемента в России сократилось в январе-апреле на 7,7%
Производство цемента в России сократилось в январе-апреле на 7,7% - 19.05.2025, ПРАЙМ
Производство цемента в России сократилось в январе-апреле на 7,7%
Производство цемента в России сократилось в январе-апреле 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 7,7% - до 15,5 миллиона тонн, рассказали... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T10:19+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Производство цемента в России сократилось в январе-апреле 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 7,7% - до 15,5 миллиона тонн, рассказали РИА Недвижимость в отраслевом объединении "Союзцемент". Потребление цемента, по оценке объединения, сократилось за четыре месяца на 6,5% - до 16,1 миллиона тонн. Ожидаемое снижение темпов в строительной сфере будет отражаться и на ситуации в цементной отрасли, подчеркивают там. При этом, по данным организации, в январе-апреле импорт цемента в Россию снизился на 4,1%, составив около 923 тысяч тонн. Экспорт вырос почти на 10% - до 319,4 тысячи тонн.
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бизнес, промышленность
Экономика, Бизнес, Промышленность
Производство цемента в России сократилось в январе-апреле на 7,7%
"Союзцемент": производство цемента в России в январе-апреле сократилось на 7,7%
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Производство цемента в России сократилось в январе-апреле 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 7,7% - до 15,5 миллиона тонн, рассказали РИА Недвижимость в отраслевом объединении "Союзцемент".
Потребление цемента, по оценке объединения, сократилось за четыре месяца на 6,5% - до 16,1 миллиона тонн. Ожидаемое снижение темпов в строительной сфере будет отражаться и на ситуации в цементной отрасли, подчеркивают там.
При этом, по данным организации, в январе-апреле импорт цемента в Россию снизился на 4,1%, составив около 923 тысяч тонн. Экспорт вырос почти на 10% - до 319,4 тысячи тонн.
Потребление цемента в России сократилось в январе-феврале 2025 года на 6%