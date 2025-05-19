Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Производство цемента в России сократилось в январе-апреле на 7,7% - 19.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250519/soyuztsement-857702364.html
Производство цемента в России сократилось в январе-апреле на 7,7%
Производство цемента в России сократилось в январе-апреле на 7,7% - 19.05.2025, ПРАЙМ
Производство цемента в России сократилось в январе-апреле на 7,7%
Производство цемента в России сократилось в январе-апреле 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 7,7% - до 15,5 миллиона тонн, рассказали... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T10:19+0300
2025-05-19T10:19+0300
экономика
бизнес
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/83656/13/836561347_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fb333077f331b4f7d65fad78725e07ca.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Производство цемента в России сократилось в январе-апреле 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 7,7% - до 15,5 миллиона тонн, рассказали РИА Недвижимость в отраслевом объединении "Союзцемент". Потребление цемента, по оценке объединения, сократилось за четыре месяца на 6,5% - до 16,1 миллиона тонн. Ожидаемое снижение темпов в строительной сфере будет отражаться и на ситуации в цементной отрасли, подчеркивают там. При этом, по данным организации, в январе-апреле импорт цемента в Россию снизился на 4,1%, составив около 923 тысяч тонн. Экспорт вырос почти на 10% - до 319,4 тысячи тонн.
https://1prime.ru/20250317/tsement-855847249.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83656/13/836561347_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ede93c55d79b1b233240d2642f9eb29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность
Экономика, Бизнес, Промышленность
10:19 19.05.2025
 
Производство цемента в России сократилось в январе-апреле на 7,7%

"Союзцемент": производство цемента в России в январе-апреле сократилось на 7,7%

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЦементный завод АО "Себряковцемент" в Волгоградской области
Цементный завод АО Себряковцемент в Волгоградской области - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Производство цемента в России сократилось в январе-апреле 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года на 7,7% - до 15,5 миллиона тонн, рассказали РИА Недвижимость в отраслевом объединении "Союзцемент".
Потребление цемента, по оценке объединения, сократилось за четыре месяца на 6,5% - до 16,1 миллиона тонн. Ожидаемое снижение темпов в строительной сфере будет отражаться и на ситуации в цементной отрасли, подчеркивают там.
При этом, по данным организации, в январе-апреле импорт цемента в Россию снизился на 4,1%, составив около 923 тысяч тонн. Экспорт вырос почти на 10% - до 319,4 тысячи тонн.
Цементный завод АО Себряковцемент в Волгоградской области - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Потребление цемента в России сократилось в январе-феврале 2025 года на 6%
17 марта, 10:57
 
ЭкономикаБизнесПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала