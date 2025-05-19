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Никушор Дан. Биографическая справка

Никушор Дан. Биографическая справка - 19.05.2025, ПРАЙМ

Никушор Дан. Биографическая справка

Независимый кандидат Никушор Дан, побеждающий во втором туре президентских выборов в Румынии, прошел путь от ученого-математика до мэра Бухареста. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T02:20+0300

2025-05-19T02:20+0300

2025-05-19T02:20+0300

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КИШИНЕВ, 19 мая – ПРАЙМ. Независимый кандидат Никушор Дан, побеждающий во втором туре президентских выборов в Румынии, прошел путь от ученого-математика до мэра Бухареста. Второй тур президентских выборов прошел в Румынии 18 мая. После обработки 99,84% голосов, по данным ЦИК, Дан набирает 53,77% голосов, у Симиона - 46,23%. Дан последовательно выступает за жёсткую поддержку Украины, усиление европейской и трансатлантической безопасности и сохранение проевропейского курса Румынии. Он подчёркивает участие в программах вооружения ЕС, критикует любые сценарии капитуляции Киева и ставит задачу самостоятельного укрепления обороны Европы, если США отвлекутся на Азию. В личной биографии политика выделяются международные победы на математических олимпиадах, докторская степень во Франции и основание провропейской партии "Союз спасения Румынии" (USR). Несмотря на конкуренцию с лидером "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеорджем Симионом, Дан поддерживает с ним неформальное общение. ОТ НАУКИ К ПОЛИТИЧЕСКОМУ ЛИДЕРСТВУ Дан родился 20 декабря 1969 года в городе Фэгэраш в семье рабочего и бухгалтера. Его талант к точным наукам проявился в школьные годы. В 1987 и 1988 годах он завоевал золотые медали на международных математических олимпиадах с идеальными результатами. После окончания школы с золотой медалью Дан уехал во Францию, там он поступил на магистратуру в Парижский университет, где защитил докторскую диссертацию. В 1998 году будущий мэр Бухареста вернулся в Румынию, заявив, что не может адаптироваться к французской культуре и желает помочь изменить страну. Дан стоял у истоков создания Бухарестской высшей нормальной школы – университета, основанного по модели французской École Normale Supérieure при Институте математики Румынской академии, где позднее был профессором. Общественная деятельность Дана началась в 1998 году, когда он основал Ассоциацию "Молодежь за гражданские действия", и продолжилась созданием в 2006 году организации "Спасите Бухарест", выступавшей против разрушения архитектурного наследия и застройки зеленых зон столицы. Ассоциация выиграла 23 судебных процесса против городских властей, включая отмену проекта строительства аквапарка на семи гектарах земли в исторической части города и спасение от сноса исторических зданий на шоссе Киселёва. В 2012 году Дан впервые баллотировался на пост мэра столицы как независимый кандидат, получив 9% голосов. В 2015 году он зарегистрировал "Союз спасения Бухареста" как политическую партию, которая годом позже трансформировалась в национальную партию "Союз спасения Румынии" (USR). На парламентских выборах 2016 года Дан был избран депутатом Палаты депутатов Румынии, однако уже в 2017 году покинул USR из-за идеологических разногласий с партийным руководством, сохранив приверженность антикоррупционной и консервативной повестке. На местных выборах 2016 года Дан занял второе место в гонке за пост мэра Бухареста с 30,52% голосов. ДОСТИЖЕНИЯ НА ПОСТУ ГРАДОНАЧАЛЬНИКА В 2020 году Дан был избран генеральным мэром Бухареста, получив 42,8% голосов как независимый кандидат при поддержке правоцентристской коалиции, включавшей в себя Национальную либеральную партию (PNL) и Альянс USR-PLUS. На своем посту он сосредоточился на вопросах городской мобильности, экологии и противодействии "мафии недвижимости". За время руководства Даном городская казна была выведена из состояния, близкого к банкротству, а инфраструктура Бухареста претерпела значительные улучшения. По его словам, были заменены около 200 километров теплотрасс – почти вдвое больше, чем за предыдущие 30 лет. Бухарест также получил первые после декабрьской революции 1989 года 100 новых трамваев, что привело к росту пассажиропотока в общественном транспорте на 40%. На местных выборах 2024 года Дан был переизбран с 46,9% голосов. ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КАМПАНИЯ В декабре 2024 года, после аннулирования результатов ноябрьских президентских выборов в связи с подозрениями в иностранном вмешательстве, Дан объявил о намерении баллотироваться в президенты как независимый кандидат. Он был одним из первых, кто официально подал документы, собрав более 200 000 подписей. Его кампания строилась на антикоррупционной, проевропейской и пронатовской платформе. Во внешней политике Дан последовательно выступает за полную поддержку Украины и усиление европейской и трансатлантической безопасности. Политик неоднократно подчеркивал, что "без поддержки Киева не может быть справедливого мира" и предупреждал, что "капитуляция Украины" стала бы "худшим сценарием" для Европы, поскольку соседями России станут Румыния и Молдова. В отношении России Дан занимает жесткую позицию, критикуя требования Москвы как "оторванные от реальности" и настаивая на сохранении санкций. Что касается отношений с США, он считает, что Европе "надо взять безопасность в свои руки", укрепляя собственный оборонный потенциал, при сохранении Румынии в качестве надежного партнера США в НАТО. ФАКТОРЫ ПОБЕДЫ Во втором туре президентских выборов 18 мая Дан, набравший в первом туре 21% голосов, сумел одержать победу над лидером партии AUR Симионом, получившим в первом туре 41%. Этому способствовала поддержка со стороны традиционных политических партий, включая Национальную либеральную партию, Демократический альянс венгров Румынии и USR. Румынские СМИ отмечают, что в условиях растущего евроскептицизма и популизма в Румынии Дану удалось консолидировать проевропейский электорат, обеспокоенный возможной сменой внешнеполитического курса страны. Его имидж компетентного управленца, решившего ряд острых проблем Бухареста, также повысил доверие избирателей. На новом посту Дану предстоит налаживать отношения с традиционными политическими силами для формирования функционирующего правительства, укреплять прозападный курс Румынии и ее роль в обеспечении безопасности на восточном фланге НАТО, где Бухарест играет ключевую роль в поддержке Украины.

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общество , румыния, бухарест, украина, нато, цик, ес