Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2025 году - 19.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250519/ssha--857709377.html
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2025 году
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2025 году - 19.05.2025, ПРАЙМ
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2025 году
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту экономики США в 2025 году до 1,6% с 2,1%, ожидавшихся в ноябре прошлого года, следует из пресс-релиза ЕК. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T13:01+0300
2025-05-19T13:01+0300
экономика
мировая экономика
сша
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f85e03730da2fd30939976ddd3e87e4b.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту экономики США в 2025 году до 1,6% с 2,1%, ожидавшихся в ноябре прошлого года, следует из пресс-релиза ЕК. В 2026 году ЕК понизила прогноз роста экономики США до 1,6% с 2,2%, ожидавшихся в осеннем отчете. "Ожидается, что экономический рост в США замедлится и ВВП увеличится на 1,6% как в 2025 году, так и в 2026 году, в то время как инфляции потребуется больше времени, чтобы вернуться к целевому уровню в 2%", - сообщает Еврокомиссия. Рост экономики США по итогам 2024 года ЕК оценивает в 2,8%.
https://1prime.ru/20250519/vvp-857707811.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83831/55/838315508_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_df00910f85de1d58d960a8df899834c4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, ек
Экономика, Мировая экономика, США, ЕК
13:01 19.05.2025
 
ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2025 году

ЕК ухудшила прогноз по росту экономики США в 2025 году до 1,6%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту экономики США в 2025 году до 1,6% с 2,1%, ожидавшихся в ноябре прошлого года, следует из пресс-релиза ЕК.
В 2026 году ЕК понизила прогноз роста экономики США до 1,6% с 2,2%, ожидавшихся в осеннем отчете.
"Ожидается, что экономический рост в США замедлится и ВВП увеличится на 1,6% как в 2025 году, так и в 2026 году, в то время как инфляции потребуется больше времени, чтобы вернуться к целевому уровню в 2%", - сообщает Еврокомиссия.
Рост экономики США по итогам 2024 года ЕК оценивает в 2,8%.
Европейский парламент в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Еврокомиссия ухудшила прогноз роста мирового ВВП
12:39
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала