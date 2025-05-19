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ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2025 году

ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2025 году - 19.05.2025, ПРАЙМ

ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП США в 2025 году

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту экономики США в 2025 году до 1,6% с 2,1%, ожидавшихся в ноябре прошлого года, следует из пресс-релиза ЕК. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T13:01+0300

2025-05-19T13:01+0300

2025-05-19T13:01+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту экономики США в 2025 году до 1,6% с 2,1%, ожидавшихся в ноябре прошлого года, следует из пресс-релиза ЕК. В 2026 году ЕК понизила прогноз роста экономики США до 1,6% с 2,2%, ожидавшихся в осеннем отчете. "Ожидается, что экономический рост в США замедлится и ВВП увеличится на 1,6% как в 2025 году, так и в 2026 году, в то время как инфляции потребуется больше времени, чтобы вернуться к целевому уровню в 2%", - сообщает Еврокомиссия. Рост экономики США по итогам 2024 года ЕК оценивает в 2,8%.

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