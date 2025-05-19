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Степашин заявил, что Зеленскому не выгодна встреча с Путиным

Степашин заявил, что Зеленскому не выгодна встреча с Путиным - 19.05.2025, ПРАЙМ

Степашин заявил, что Зеленскому не выгодна встреча с Путиным

Владимиру Зеленскому не выгодна встреча с президентом России Владимиром Путиным, потому что российский лидер его размажет психологически, считает президент... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T00:19+0300

2025-05-19T00:19+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому не выгодна встреча с президентом России Владимиром Путиным, потому что российский лидер его размажет психологически, считает президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Есть запрос с украинской стороны на прямую встречу руководителей двух стран. Запрос принят к сведению. Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически", - сказал Степашин в интервью "Аргументам и фактам". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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