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Степашин рассказал, когда закончится активная фаза украинского конфликта - 19.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Степашин рассказал, когда закончится активная фаза украинского конфликта
Степашин рассказал, когда закончится активная фаза украинского конфликта - 19.05.2025, ПРАЙМ
Степашин рассказал, когда закончится активная фаза украинского конфликта
Бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что активная фаза украинского конфликта закончится в 2025... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T00:20+0300
2025-05-19T00:20+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что активная фаза украинского конфликта закончится в 2025 году. "Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза (конфликта - ред.) закончится. К этому все и идет", - сказал Степашин в интервью "Аргументам и фактам". Он предположил, что личная встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина также могла бы все решить. "Без поддержки Америки — военно-технической, разведывательной и т. д. — ничего Украина сделать не сможет. Если бы Трамп прекратил военную помощь Киеву, в том числе передачу данных разведки — через два-три месяца все бы закончилось", - отметил Степашин. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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россия, общество , украина, рф, москва, дональд трамп, владимир путин, владимир мединский
Экономика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Мединский
00:20 19.05.2025
 
Степашин рассказал, когда закончится активная фаза украинского конфликта

Степашин: активная фаза украинского конфликта закончится в 2025 году

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что активная фаза украинского конфликта закончится в 2025 году.
"Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза (конфликта - ред.) закончится. К этому все и идет", - сказал Степашин в интервью "Аргументам и фактам".
Он предположил, что личная встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина также могла бы все решить.
"Без поддержки Америки — военно-технической, разведывательной и т. д. — ничего Украина сделать не сможет. Если бы Трамп прекратил военную помощь Киеву, в том числе передачу данных разведки — через два-три месяца все бы закончилось", - отметил Степашин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоУКРАИНАРФМОСКВАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Мединский
 
 
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