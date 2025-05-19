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Степашин оценил переговоры России и Украины в Стамбуле - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Степашин оценил переговоры России и Украины в Стамбуле
Степашин оценил переговоры России и Украины в Стамбуле - 19.05.2025, ПРАЙМ
Степашин оценил переговоры России и Украины в Стамбуле
Больших ожиданий не было от переговоров РФ и Украины, которые прошли в Стамбуле, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T00:20+0300
2025-05-19T00:20+0300
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украина
стамбул
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владимир путин
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Больших ожиданий не было от переговоров РФ и Украины, которые прошли в Стамбуле, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. "Каких-то завышенных ожиданий от этих переговоров у меня не было",- сказал он в интервью "Аргументам и фактам". По его словам, есть несколько важных вещей, о которых удалось договориться. "Первое — обмен пленными. Тысяча наших ребят вернутся домой, и это очень хорошо. Так же как и украинские, многие из которых насильно были призваны в ВСУ", - добавил Степашин. Также будут готовиться предложения по перемирию, но для этого, отметил Степашин, должны быть выполнены определенные условия. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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россия, общество , рф, украина, стамбул, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, всу
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, УКРАИНА, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВСУ
00:20 19.05.2025
 
Степашин оценил переговоры России и Украины в Стамбуле

Экс-премьер Степашин: больших ожиданий от переговоров России и Украины не было

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Больших ожиданий не было от переговоров РФ и Украины, которые прошли в Стамбуле, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"Каких-то завышенных ожиданий от этих переговоров у меня не было",- сказал он в интервью "Аргументам и фактам".
По его словам, есть несколько важных вещей, о которых удалось договориться.
"Первое — обмен пленными. Тысяча наших ребят вернутся домой, и это очень хорошо. Так же как и украинские, многие из которых насильно были призваны в ВСУ", - добавил Степашин.
Также будут готовиться предложения по перемирию, но для этого, отметил Степашин, должны быть выполнены определенные условия.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФУКРАИНАСтамбулВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий ПесковВСУ
 
 
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