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Верховный суд не будет пересматривать иск "Русхимальянса" к Deutsche Bank

Верховный суд не будет пересматривать иск "Русхимальянса" к Deutsche Bank - 19.05.2025, ПРАЙМ

Верховный суд не будет пересматривать иск "Русхимальянса" к Deutsche Bank

Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T11:02+0300

2025-05-19T11:02+0300

2025-05-19T11:02+0300

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МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Верховный суд России не будет пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", взыскали более 238,6 миллиона евро (более 21,6 миллиарда рублей по текущему курсу) с крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank. Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, судья ВС РФ Марина Пронина, изучив кассационную жалобу Deutsche Bank, не установила оснований для передачи дела в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра. "Русхимальянс" в этом иске, поданном в июне 2023 года в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, потребовал взыскать с Deutsche Bank выплату по банковской гарантии от 24 сентября 2021 года в размере более 238,1 миллиона евро, неустойку за просрочку исполнения обязательства по осуществлению этой выплаты в размере около 480 тысяч евро по состоянию на дату подачи искового заявления, а также неустойку за период с даты подачи искового заявления по дату фактического исполнения обязательства. Денежные требования первая инстанция удовлетворила в полном объеме. В то же время суд отклонил требование истца об обращении взыскания на 100-процентные доли ответчика в российских юрлицах - ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка". Как поясняется в решении, "Дойче Банк" сообщил, что на открытых в нем счетах Deutsche Bank в качестве обеспечительных мер арестованы денежные средства в размере суммы иска, за счет которых может быть исполнено решение, в связи с чем "суд не усматривает оснований для удовлетворения иска об обращении взыскания". С выводами первой инстанции впоследствии согласились апелляционный суд и суд округа. Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. "Дойче Банк" входит в 100 крупнейших кредитных организаций в России. В свою очередь "Русхимальянс" ведет в районе Усть-Луги под Санкт-Петербургом строительство комплекса переработки этансодержащего газа, где одним из подрядчиков выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" затем сообщил подрядчику о расторжении контрактов. Гарантия Deutsche Bank, как и ряда других немецких банков, обеспечивала обязательства Linde по контракту от 9 сентября 2021 года на строительство завода по переработке сжиженного природного газа. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.

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банки, финансы, россия, санкт-петербург, ленинградская область, германия, deutsche bank, русхимальянс, linde