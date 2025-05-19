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Суд частично удовлетворил иск "Аэрофлота" к "Яковлеву"

Суд частично удовлетворил иск "Аэрофлота" к "Яковлеву" - 19.05.2025, ПРАЙМ

Суд частично удовлетворил иск "Аэрофлота" к "Яковлеву"

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск авиакомпании "Аэрофлот", требовавшей взыскать около 84,8 миллиона долларов (более 6,8 миллиарда рублей по... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T11:12+0300

2025-05-19T11:12+0300

2025-05-19T11:12+0300

бизнес

россия

аэрофлот

пао "яковлев"

корпорация иркут

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МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск авиакомпании "Аэрофлот", требовавшей взыскать около 84,8 миллиона долларов (более 6,8 миллиарда рублей по текущему курсу) с авиастроительной компании ПАО "Яковлев" (ранее – "Иркут", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха"), следует из документов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. В иске, поданном в августе 2024 года, "Аэрофлотом" были заявлены требования о взыскании с ответчика "компенсации по специальной гарантии качества ВС – гарантии надежности вылетов и процентов за задержку выплаты компенсации". Другие подробности не приводились, дело слушалось в закрытом режиме. Решение суда, вынесенное еще 18 апреля, не опубликовано. Результат рассмотрения дела стал известен только сейчас. При этом в какой части удовлетворены исковые требования, неизвестно. В октябре суд по ходатайству ответчика перешел к рассмотрению спора в закрытом режиме, так как в деле есть материалы, содержащие коммерческую тайну, в частности, сведения, раскрывающие условия сделок, соглашений и контрактов на поставки самолетов и наземного оборудования. ПАО "Яковлев" - авиастроительная компания, которая до лета 2023 года называлась "Корпорация "Иркут". Она производит, в частности, пассажирские самолеты Superjet-100, крупнейший эксплуатант которых - авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот". В ее флоте 78 лайнеров Sukhoi Superjet. "Яковлев" выпускает также самолеты для нужд Минобороны. Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский в январе 2024 года говорил, что группа "Аэрофлот" к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства: 89 самолетов Sukhoi Superjet, 210 самолетов МС-21 и 40 самолетов Ту-214.

https://1prime.ru/20250513/aeroflot-857510689.html

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бизнес, россия, аэрофлот, пао "яковлев", корпорация иркут