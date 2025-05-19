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Суд рассмотрит вопрос о приостановлении корпоративных прав Rosneft - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Суд рассмотрит вопрос о приостановлении корпоративных прав Rosneft
Суд рассмотрит вопрос о приостановлении корпоративных прав Rosneft - 19.05.2025, ПРАЙМ
Суд рассмотрит вопрос о приостановлении корпоративных прав Rosneft
Арбитражный суд Московской области 17 июня рассмотрит заявление министерства промышленности и торговли России о приостановлении осуществления иностранной... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T11:46+0300
2025-05-19T11:46+0300
бизнес
финансы
россия
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МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области 17 июня рассмотрит заявление министерства промышленности и торговли России о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией Rosneft International Holdings Limited корпоративных прав в экономически значимой организации АО "РН Холдинг", следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Распоряжением правительства РФ от 3 марта АО "РН Холдинг" было включено в перечень экономически значимых организаций России. С 2023 года в РФ действует закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет уполномоченным органам через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. Статус экономически значимой организации призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды.
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бизнес, финансы, россия
Бизнес, Финансы, РОССИЯ
11:46 19.05.2025
 
Суд рассмотрит вопрос о приостановлении корпоративных прав Rosneft

Суд 17 июня рассмотрит вопрос о приостановлении прав Rosneft в АО "РН Холдинг"

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%Суд - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 19 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области 17 июня рассмотрит заявление министерства промышленности и торговли России о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией Rosneft International Holdings Limited корпоративных прав в экономически значимой организации АО "РН Холдинг", следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Распоряжением правительства РФ от 3 марта АО "РН Холдинг" было включено в перечень экономически значимых организаций России.
С 2023 года в РФ действует закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет уполномоченным органам через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.
Статус экономически значимой организации призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
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