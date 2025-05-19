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Мосгорсуд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - 19.05.2025, ПРАЙМ
Мосгорсуд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд до 22 августа продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T13:36+0300
2025-05-19T13:36+0300
2025-05-19T13:36+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Мосгорсуд до 22 августа продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде. "Солиеву Умеджону, Медову Хусену, Лутфуллои Назримаду, Шарипзоде Зоиру продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - рассказали в суде. До этого Мосгорсуд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале. Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
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Мосгорсуд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Мосгорсуд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" до 22 августа
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Мосгорсуд до 22 августа продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде.
"Солиеву Умеджону, Медову Хусену, Лутфуллои Назримаду, Шарипзоде Зоиру продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - рассказали в суде.
До этого Мосгорсуд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.
Суд обязал принять иск пострадавших в теракте в "Крокусе" к "Ингосстраху"