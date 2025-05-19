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Мосгорсуд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Мосгорсуд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - 19.05.2025, ПРАЙМ

Мосгорсуд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Мосгорсуд до 22 августа продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде. | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T13:36+0300

2025-05-19T13:36+0300

2025-05-19T13:36+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Мосгорсуд до 22 августа продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде. "Солиеву Умеджону, Медову Хусену, Лутфуллои Назримаду, Шарипзоде Зоиру продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - рассказали в суде. До этого Мосгорсуд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале. Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 146 человек.

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общество , бизнес, россия, москва, мосгорсуд