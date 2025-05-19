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Суд в Москве оштрафовал Apple на 2,5 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Apple на 2,5 миллиона рублей - 19.05.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал Apple на 2,5 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 2,5 миллиона рублей компанию Apple за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости из... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T16:59+0300
2025-05-19T16:59+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 2,5 миллиона рублей компанию Apple за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.1 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2,5 миллионов рублей", - огласила решение судья Александра Анохина. Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решения. Позже сегодня суд рассмотрит еще два протокола на Apple по этой статье и один - за отказ удалить запрещённый контент (по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ).* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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технологии, общество , москва, рф, apple
Технологии, Общество , МОСКВА, РФ, Apple
Суд в Москве оштрафовал Apple на 2,5 миллиона рублей
Суд оштрафовал Apple на 2,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 2,5 миллиона рублей компанию Apple за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы признать виновным Apple Distribution International LTD в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.1 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2,5 миллионов рублей", - огласила решение судья Александра Анохина.
Заседание прошло в закрытом режиме, журналистов пустили лишь на оглашение решения.
Позже сегодня суд рассмотрит еще два протокола на Apple по этой статье и один - за отказ удалить запрещённый контент (по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ).
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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