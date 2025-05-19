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Песков рассказал о "красной линии" связи между Россией и США - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Песков рассказал о "красной линии" связи между Россией и США
Песков рассказал о "красной линии" связи между Россией и США - 19.05.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о "красной линии" связи между Россией и США
У России и США есть защищенная линия связи, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T20:23+0300
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дмитрий песков
россия
сша
линия связи
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. У России и США есть защищенная линия связи, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Между Россией и США существует так называемая "красная линия" - это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Президент РФ Владимир Путин в понедельник позвонил американскому коллеге Дональду Трампу из Образовательного центра "Сириус", который он посещает в этот день.
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дмитрий песков, россия, сша, линия связи
Дмитрий Песков, РОССИЯ, США, линия связи
20:23 19.05.2025 (обновлено: 20:26 19.05.2025)
 
Песков рассказал о "красной линии" связи между Россией и США

Песков: "красная линия" связи между РФ и США позволяет обсуждать любые вопросы

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. У России и США есть защищенная линия связи, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Между Россией и США существует так называемая "красная линия" - это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник позвонил американскому коллеге Дональду Трампу из Образовательного центра "Сириус", который он посещает в этот день.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
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