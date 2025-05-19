https://1prime.ru/20250519/svyaz-857726239.html

Песков рассказал о "красной линии" связи между Россией и США

Песков рассказал о "красной линии" связи между Россией и США - 19.05.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о "красной линии" связи между Россией и США

У России и США есть защищенная линия связи, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T20:23+0300

2025-05-19T20:23+0300

2025-05-19T20:26+0300

дмитрий песков

россия

сша

линия связи

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. У России и США есть защищенная линия связи, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Между Россией и США существует так называемая "красная линия" - это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Президент РФ Владимир Путин в понедельник позвонил американскому коллеге Дональду Трампу из Образовательного центра "Сириус", который он посещает в этот день.

https://1prime.ru/20250519/peskov-857706714.html

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дмитрий песков, россия, сша, линия связи