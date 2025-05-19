https://1prime.ru/20250519/tabak-857710982.html

ВОЗ заявила о снижении потребления табака в мире

ВОЗ заявила о снижении потребления табака в мире - 19.05.2025, ПРАЙМ

ВОЗ заявила о снижении потребления табака в мире

С тех пор как 20 лет назад вступила в силу Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака, распространенность курения во | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T13:42+0300

2025-05-19T13:42+0300

2025-05-19T13:42+0300

общество

здоровье

тедрос адханом гебрейесус

воз

https://cdnn.1prime.ru/img/77406/93/774069382_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_fe9be1262dec50806dcc66a771068747.jpg

ЖЕНЕВА, 19 мая - ПРАЙМ. С тех пор как 20 лет назад вступила в силу Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака, распространенность курения во всем мире снизилась на треть, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения. "Прошло 20 лет с тех пор как Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака вступила в силу. За это время распространенность курения во всем мире снизилась на треть, и сегодня курильщиков на 300 миллионов меньше, чем было бы, если бы распространенность осталась прежней", - сказал он. По данным ВОЗ, употребление табака является одной из значительных угроз для здоровья. Табак убивает почти половину употребляющих его людей. Ежегодно употребление табака приводит к смерти более восьми миллионов человек, из них более семи миллионов человек, являвшихся потребителями или бывшими потребителями табака, и более 1,2 миллиона некурящих людей, подвергавшихся воздействию вторичного табачного дыма. В ВОЗ отмечают, что все формы употребления табака вредят здоровью, и безвредной дозы табака не существует. Наиболее распространенной формой употребления табака в мире является курение сигарет. К другим видам табачных изделий относятся кальянный табак, сигары, сигариллы, самокруточный табак, трубочный табак, биди и кретек.

https://1prime.ru/20250512/fts-857495375.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, тедрос адханом гебрейесус, воз