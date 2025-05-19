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В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов

В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов - 19.05.2025, ПРАЙМ

В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов

Сегодня в России идет настоящая винная культурная революция, страна выходит на высокие и перспективные позиции виноделия и уже начинает продвигать по миру... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T02:17+0300

2025-05-19T02:17+0300

2025-05-19T02:17+0300

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Сегодня в России идет настоящая винная культурная революция, страна выходит на высокие и перспективные позиции виноделия и уже начинает продвигать по миру российское вино, как бренд, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов. "В России идет настоящая винная культурная революция. Россия сейчас одна из немногих стран, которая увеличивает производство и потребление вина. В отличие от Европы, Америки, которые их снижают", - сказал он. "Мы реально выходим на высокие и перспективные позиции виноделия. Мы уже начинаем продвигать по миру российское вино, как бренд", - добавил собеседник агентства. Российские виноделы, по его словам, выходят на зарубежные рынки не по одиночке, а единым фронтом. "Мы говорим: глядите, нас много, мы производим большое количество качественного вина, мы получаем за него огромное количество медалей на международных конкурсах. Такой путь куда более эффективный, чем каждому действовать в одиночку", - заключил Титов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

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