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В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов - 19.05.2025, ПРАЙМ
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В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов
В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов - 19.05.2025, ПРАЙМ
В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов
Сегодня в России идет настоящая винная культурная революция, страна выходит на высокие и перспективные позиции виноделия и уже начинает продвигать по миру... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T02:17+0300
2025-05-19T02:17+0300
бизнес
экономика
россия
москва
европа
борис титов
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Сегодня в России идет настоящая винная культурная революция, страна выходит на высокие и перспективные позиции виноделия и уже начинает продвигать по миру российское вино, как бренд, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов. "В России идет настоящая винная культурная революция. Россия сейчас одна из немногих стран, которая увеличивает производство и потребление вина. В отличие от Европы, Америки, которые их снижают", - сказал он. "Мы реально выходим на высокие и перспективные позиции виноделия. Мы уже начинаем продвигать по миру российское вино, как бренд", - добавил собеседник агентства. Российские виноделы, по его словам, выходят на зарубежные рынки не по одиночке, а единым фронтом. "Мы говорим: глядите, нас много, мы производим большое количество качественного вина, мы получаем за него огромное количество медалей на международных конкурсах. Такой путь куда более эффективный, чем каждому действовать в одиночку", - заключил Титов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
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бизнес, россия, москва, европа, борис титов
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, Борис Титов
02:17 19.05.2025
 
В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов

Титов: в России идет настоящая винная культурная революция

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Сегодня в России идет настоящая винная культурная революция, страна выходит на высокие и перспективные позиции виноделия и уже начинает продвигать по миру российское вино, как бренд, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов.
"В России идет настоящая винная культурная революция. Россия сейчас одна из немногих стран, которая увеличивает производство и потребление вина. В отличие от Европы, Америки, которые их снижают", - сказал он.
"Мы реально выходим на высокие и перспективные позиции виноделия. Мы уже начинаем продвигать по миру российское вино, как бренд", - добавил собеседник агентства.
Российские виноделы, по его словам, выходят на зарубежные рынки не по одиночке, а единым фронтом. "Мы говорим: глядите, нас много, мы производим большое количество качественного вина, мы получаем за него огромное количество медалей на международных конкурсах. Такой путь куда более эффективный, чем каждому действовать в одиночку", - заключил Титов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАЕВРОПАБорис Титов
 
 
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