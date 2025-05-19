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Зампред ГД Толстой допустил новые изменения в Конституции России
Зампред ГД Толстой допустил новые изменения в Конституции России - 19.05.2025, ПРАЙМ
Зампред ГД Толстой допустил новые изменения в Конституции России
Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой выразил уверенность, что Конституцию России ждут изменения, причем более существенные, чем те, которые были... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T14:58+0300
2025-05-19T14:58+0300
2025-05-19T14:58+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - ПРАЙМ. Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой выразил уверенность, что Конституцию России ждут изменения, причем более существенные, чем те, которые были пять лет назад. "Очень много изменилось в стране с начала специальной военной операции. Пять лет реформе, изменениям Конституции. Я уверен, что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая Конституция была написана. Уверен, что эти изменения еще нам предстоят. И, может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад", - сказал Толстой на сессии "Культура законотворческой деятельности" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЮФ-2025). По его словам, законодатели должны действовать согласно запросам общества. "Общество развивается, и вместе с запросами людей должно развиваться и законодательство", - подчеркнул вице-спикер Госдумы РФ.
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общество , рф, госдума
Политика, Общество , РФ, Госдума
Зампред ГД Толстой допустил новые изменения в Конституции России
Толстой: Конституцию ждут существенные изменения, чем пять лет назад
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - ПРАЙМ. Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой выразил уверенность, что Конституцию России ждут изменения, причем более существенные, чем те, которые были пять лет назад.
"Очень много изменилось в стране с начала специальной военной операции. Пять лет реформе, изменениям Конституции. Я уверен, что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая Конституция была написана. Уверен, что эти изменения еще нам предстоят. И, может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад", - сказал Толстой на сессии "Культура законотворческой деятельности" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЮФ-2025).
По его словам, законодатели должны действовать согласно запросам общества. "Общество развивается, и вместе с запросами людей должно развиваться и законодательство", - подчеркнул вице-спикер Госдумы РФ.
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