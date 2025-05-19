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Мелони, Стармер, Мерц и Макрон провели консультации с Трампом по Украине
Мелони, Стармер, Мерц и Макрон провели консультации с Трампом по Украине - 19.05.2025, ПРАЙМ
Мелони, Стармер, Мерц и Макрон провели консультации с Трампом по Украине
Премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели с президентом США Дональдом | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T09:46+0300
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РИМ, 19 мая – ПРАЙМ. Премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели с президентом США Дональдом Трампом консультации по телефону в преддверии предстоящего в понедельник разговора лидеров США и России, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи. "Премьер-министр подтвердила поддержку Италией, а также европейскими и западными партнерами усилий президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира на Украине, подчеркнув важность немедленного и безоговорочного прекращения огня. В заключение премьер-министр выразила признательность за вновь продемонстрированную Украиной готовность к диалогу и еще раз выразила надежду, что Москва будет серьезно участвовать в прямых контактах между лидерами в переговорах, которые приведут к миру", - сообщила пресс-служба руководства правительства Италии. Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
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мировая экономика, общество , италия, сша, украина, дональд трамп, кир стармер, фридрих мерц
Политика, Мировая экономика, Общество , ИТАЛИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Кир Стармер, Фридрих Мерц
Мелони, Стармер, Мерц и Макрон провели консультации с Трампом по Украине
Лидеры Италии, Великобритании, Германии и Франции обсудили с Трампом Украину
РИМ, 19 мая – ПРАЙМ. Премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели с президентом США Дональдом Трампом консультации по телефону в преддверии предстоящего в понедельник разговора лидеров США и России, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.
"Премьер-министр подтвердила поддержку Италией, а также европейскими и западными партнерами усилий президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира на Украине, подчеркнув важность немедленного и безоговорочного прекращения огня. В заключение премьер-министр выразила признательность за вновь продемонстрированную Украиной готовность к диалогу и еще раз выразила надежду, что Москва будет серьезно участвовать в прямых контактах между лидерами в переговорах, которые приведут к миру", - сообщила пресс-служба руководства правительства Италии.
Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Мерц поговорит с Трампом перед его вероятным разговором с Путиным