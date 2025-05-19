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Мелони, Стармер, Мерц и Макрон провели консультации с Трампом по Украине - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Мелони, Стармер, Мерц и Макрон провели консультации с Трампом по Украине
Мелони, Стармер, Мерц и Макрон провели консультации с Трампом по Украине - 19.05.2025, ПРАЙМ
Мелони, Стармер, Мерц и Макрон провели консультации с Трампом по Украине
Премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели с президентом США Дональдом | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T09:46+0300
2025-05-19T09:46+0300
политика
мировая экономика
общество
италия
сша
украина
дональд трамп
кир стармер
фридрих мерц
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РИМ, 19 мая – ПРАЙМ. Премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели с президентом США Дональдом Трампом консультации по телефону в преддверии предстоящего в понедельник разговора лидеров США и России, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи. "Премьер-министр подтвердила поддержку Италией, а также европейскими и западными партнерами усилий президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира на Украине, подчеркнув важность немедленного и безоговорочного прекращения огня. В заключение премьер-министр выразила признательность за вновь продемонстрированную Украиной готовность к диалогу и еще раз выразила надежду, что Москва будет серьезно участвовать в прямых контактах между лидерами в переговорах, которые приведут к миру", - сообщила пресс-служба руководства правительства Италии. Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20250518/merts-857687921.html
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мировая экономика, общество , италия, сша, украина, дональд трамп, кир стармер, фридрих мерц
Политика, Мировая экономика, Общество , ИТАЛИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Кир Стармер, Фридрих Мерц
09:46 19.05.2025
 
Мелони, Стармер, Мерц и Макрон провели консультации с Трампом по Украине

Лидеры Италии, Великобритании, Германии и Франции обсудили с Трампом Украину

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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РИМ, 19 мая – ПРАЙМ. Премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели с президентом США Дональдом Трампом консультации по телефону в преддверии предстоящего в понедельник разговора лидеров США и России, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.
"Премьер-министр подтвердила поддержку Италией, а также европейскими и западными партнерами усилий президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира на Украине, подчеркнув важность немедленного и безоговорочного прекращения огня. В заключение премьер-министр выразила признательность за вновь продемонстрированную Украиной готовность к диалогу и еще раз выразила надежду, что Москва будет серьезно участвовать в прямых контактах между лидерами в переговорах, которые приведут к миру", - сообщила пресс-служба руководства правительства Италии.
Трамп 17 мая заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2025
Мерц поговорит с Трампом перед его вероятным разговором с Путиным
Вчера, 15:33
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоИТАЛИЯСШАУКРАИНАДональд ТрампКир СтармерФридрих Мерц
 
 
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