https://1prime.ru/20250519/tramp-857704988.html
"Украина не волнует". Стало известно, чего ЕС добивается от Трампа
"Украина не волнует". Стало известно, чего ЕС добивается от Трампа - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Украина не волнует". Стало известно, чего ЕС добивается от Трампа
ЕС старается привлечь президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту, не для того чтобы пойти на уступки России, а для сохранения американских... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T11:20+0300
2025-05-19T11:20+0300
2025-05-19T11:20+0300
политика
ес
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857629027_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_fcad555c0f8b9eed72ad6de781a43d36.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. ЕС старается привлечь президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту, не для того чтобы пойти на уступки России, а для сохранения американских инвестиций в Европе. Об этом заявил журналист Алекс Христофору."Привлечение Трампа на свою сторону не связано с Россией. Великобритания/ЕС хотят, чтобы США завязли на Украине. <...> Их не волнует Украина, их волнует, чтобы инвестиции США оставались в Европе", — отметил он в своем аккаунте в социальной сети Х.Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что только личная встреча президентов России и США сможет привести к прорыву в разрешении конфликта, но пока дата этой встречи не установлена, и стороны должны согласовать формат и условия диалога между главами государств.
https://1prime.ru/20250519/filyandiya-857704477.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857629027_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b59e104b2ecb574552081019c5bf5d93.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, сша, дональд трамп
Политика, ЕС, США, Дональд Трамп
"Украина не волнует". Стало известно, чего ЕС добивается от Трампа
Журналист Христофору: ЕС хочет надавить на Трампа и удержать инвестиции США
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ.
ЕС старается привлечь президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту, не для того чтобы пойти на уступки России, а для сохранения американских инвестиций в Европе. Об этом заявил
журналист Алекс Христофору.
"Привлечение Трампа на свою сторону не связано с Россией. Великобритания/ЕС хотят, чтобы США завязли на Украине. <...> Их не волнует Украина, их волнует, чтобы инвестиции США оставались в Европе", — отметил он в своем аккаунте в социальной сети Х.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что только личная встреча президентов России и США сможет привести к прорыву в разрешении конфликта, но пока дата этой встречи не установлена, и стороны должны согласовать формат и условия диалога между главами государств.
Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет замороженных активов России