https://1prime.ru/20250519/tramp-857704988.html

"Украина не волнует". Стало известно, чего ЕС добивается от Трампа

"Украина не волнует". Стало известно, чего ЕС добивается от Трампа - 19.05.2025, ПРАЙМ

"Украина не волнует". Стало известно, чего ЕС добивается от Трампа

ЕС старается привлечь президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту, не для того чтобы пойти на уступки России, а для сохранения американских... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T11:20+0300

2025-05-19T11:20+0300

2025-05-19T11:20+0300

политика

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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. ЕС старается привлечь президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту, не для того чтобы пойти на уступки России, а для сохранения американских инвестиций в Европе. Об этом заявил журналист Алекс Христофору."Привлечение Трампа на свою сторону не связано с Россией. Великобритания/ЕС хотят, чтобы США завязли на Украине. <...> Их не волнует Украина, их волнует, чтобы инвестиции США оставались в Европе", — отметил он в своем аккаунте в социальной сети Х.Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что только личная встреча президентов России и США сможет привести к прорыву в разрешении конфликта, но пока дата этой встречи не установлена, и стороны должны согласовать формат и условия диалога между главами государств.

https://1prime.ru/20250519/filyandiya-857704477.html

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ес, сша, дональд трамп