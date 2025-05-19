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"Украина не волнует". Стало известно, чего ЕС добивается от Трампа - 19.05.2025, ПРАЙМ
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"Украина не волнует". Стало известно, чего ЕС добивается от Трампа
"Украина не волнует". Стало известно, чего ЕС добивается от Трампа - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Украина не волнует". Стало известно, чего ЕС добивается от Трампа
ЕС старается привлечь президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту, не для того чтобы пойти на уступки России, а для сохранения американских... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T11:20+0300
2025-05-19T11:20+0300
политика
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. ЕС старается привлечь президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту, не для того чтобы пойти на уступки России, а для сохранения американских инвестиций в Европе. Об этом заявил журналист Алекс Христофору."Привлечение Трампа на свою сторону не связано с Россией. Великобритания/ЕС хотят, чтобы США завязли на Украине. &lt;...&gt; Их не волнует Украина, их волнует, чтобы инвестиции США оставались в Европе", — отметил он в своем аккаунте в социальной сети Х.Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что только личная встреча президентов России и США сможет привести к прорыву в разрешении конфликта, но пока дата этой встречи не установлена, и стороны должны согласовать формат и условия диалога между главами государств.
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ес, сша, дональд трамп
Политика, ЕС, США, Дональд Трамп
11:20 19.05.2025
 
"Украина не волнует". Стало известно, чего ЕС добивается от Трампа

Журналист Христофору: ЕС хочет надавить на Трампа и удержать инвестиции США

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. ЕС старается привлечь президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту, не для того чтобы пойти на уступки России, а для сохранения американских инвестиций в Европе. Об этом заявил журналист Алекс Христофору.
"Привлечение Трампа на свою сторону не связано с Россией. Великобритания/ЕС хотят, чтобы США завязли на Украине. <...> Их не волнует Украина, их волнует, чтобы инвестиции США оставались в Европе", — отметил он в своем аккаунте в социальной сети Х.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что только личная встреча президентов России и США сможет привести к прорыву в разрешении конфликта, но пока дата этой встречи не установлена, и стороны должны согласовать формат и условия диалога между главами государств.
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ПолитикаЕССШАДональд Трамп
 
 
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