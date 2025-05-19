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Трамп открыт к возможной встрече с Путиным, заявили в Белом доме - 19.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп открыт к возможной встрече с Путиным, заявили в Белом доме
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным, заявили в Белом доме - 19.05.2025, ПРАЙМ
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T16:38+0300
2025-05-19T16:38+0300
политика
общество
вашингтон
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент, определенно, был бы открыт для этого", - сказала она журналистам на брифинге, говоря о возможности встречи Трампа с Путиным. Левитт также добавила, что Трамп ясно донес до сторон конфликта на Украине, что желает прекращения огня так быстро, как это возможно.
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общество , вашингтон, сша, украина, дональд трамп, владимир путин
Политика, Общество , ВАШИНГТОН, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
16:38 19.05.2025
 
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп открыт к возможной встрече с Путиным

© fotolia.com / TupungatoБелый дом
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© fotolia.com / Tupungato
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ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент, определенно, был бы открыт для этого", - сказала она журналистам на брифинге, говоря о возможности встречи Трампа с Путиным.
Левитт также добавила, что Трамп ясно донес до сторон конфликта на Украине, что желает прекращения огня так быстро, как это возможно.
Американский флаг, Вашингтон, США
"Можно снизить ставки". Трампу "разрешили" пойти на уступки Путину
15:56
 
ПолитикаОбществоВАШИНГТОНСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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