https://1prime.ru/20250519/tramp-857719686.html

Трамп открыт к возможной встрече с Путиным, заявили в Белом доме

Трамп открыт к возможной встрече с Путиным, заявили в Белом доме - 19.05.2025, ПРАЙМ

Трамп открыт к возможной встрече с Путиным, заявили в Белом доме

Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T16:38+0300

2025-05-19T16:38+0300

2025-05-19T16:38+0300

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ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент, определенно, был бы открыт для этого", - сказала она журналистам на брифинге, говоря о возможности встречи Трампа с Путиным. Левитт также добавила, что Трамп ясно донес до сторон конфликта на Украине, что желает прекращения огня так быстро, как это возможно.

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общество , вашингтон, сша, украина, дональд трамп, владимир путин