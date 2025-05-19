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Трамп открыт к возможной встрече с Путиным, заявили в Белом доме
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным, заявили в Белом доме - 19.05.2025, ПРАЙМ
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T16:38+0300
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ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент, определенно, был бы открыт для этого", - сказала она журналистам на брифинге, говоря о возможности встречи Трампа с Путиным. Левитт также добавила, что Трамп ясно донес до сторон конфликта на Украине, что желает прекращения огня так быстро, как это возможно.
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Политика, Общество , ВАШИНГТОН, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп открыт к возможной встрече с Путиным
ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент, определенно, был бы открыт для этого", - сказала она журналистам на брифинге, говоря о возможности встречи Трампа с Путиным.
Левитт также добавила, что Трамп ясно донес до сторон конфликта на Украине, что желает прекращения огня так быстро, как это возможно.
"Можно снизить ставки". Трампу "разрешили" пойти на уступки Путину