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ЦБ 16 мая продал на внутреннем рынке юани на 6,5 миллиардов рублей
ЦБ 16 мая продал на внутреннем рынке юани на 6,5 миллиардов рублей - 19.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ 16 мая продал на внутреннем рынке юани на 6,5 миллиардов рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 16 мая составил 6,5 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T10:35+0300
2025-05-19T10:35+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 16 мая составил 6,5 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. Минфин РФ в начале мая сообщил, что возобновляет покупку валюты и золота по бюджетному правилу, анонсировал, что с 13 мая по 5 июня направит на эти цели 41,6 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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финансы, банки, рынок, рф, москва, минфин, фнб, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, Рынок, РФ, МОСКВА, Минфин, ФНБ, Банк России
ЦБ 16 мая продал на внутреннем рынке юани на 6,5 миллиардов рублей
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке с расчетами 16 мая на 6,5 миллиардов рублей
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 16 мая составил 6,5 миллиардов рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день.
Минфин РФ в начале мая сообщил, что возобновляет покупку валюты и золота по бюджетному правилу, анонсировал, что с 13 мая по 5 июня направит на эти цели 41,6 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
ЦБ 15 мая продал на внутреннем рынке юани на 6,5 миллиардов рублей