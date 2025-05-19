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Профицит текущего счета платежного баланса России снизился
Профицит текущего счета платежного баланса России снизился - 19.05.2025, ПРАЙМ
Профицит текущего счета платежного баланса России снизился
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле снизилось до 21,1 миллиарда долларов с 30,9 миллиарда за аналогичный период в прошлом... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T16:11+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле снизилось до 21,1 миллиарда долларов с 30,9 миллиарда за аналогичный период в прошлом году, следует из сообщения Банка России. "В январе-апреле 2025 года профицит счета текущих операций снизился до 21,1 миллиарда долларов США с 30,9 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2024 года за счет уменьшения сальдо торгового баланса и расширения совокупного дефицита первичных и вторичных доходов", - сообщил регулятор.
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Профицит текущего счета платежного баланса России снизился
ЦБ: положительное сальдо текущего счета платежного баланса снизилось до 21,1 млрд долларов
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле снизилось до 21,1 миллиарда долларов с 30,9 миллиарда за аналогичный период в прошлом году, следует из сообщения Банка России.
"В январе-апреле 2025 года профицит счета текущих операций снизился до 21,1 миллиарда долларов США с 30,9 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2024 года за счет уменьшения сальдо торгового баланса и расширения совокупного дефицита первичных и вторичных доходов", - сообщил регулятор.
Профицит текущего счета платежного баланса России снизился