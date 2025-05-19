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"Пора завязывать". ЕС принял жесткое решение по Украине - 19.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250519/ukraina-857698516.html
"Пора завязывать". ЕС принял жесткое решение по Украине
"Пора завязывать". ЕС принял жесткое решение по Украине - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Пора завязывать". ЕС принял жесткое решение по Украине
Евросоюз дал Украине понять, что не намерен продлевать режим беспошлинного ввоза украинской продукции в Европу, который истекает в июне текущего года, говорится | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T08:30+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Евросоюз дал Украине понять, что не намерен продлевать режим беспошлинного ввоза украинской продукции в Европу, который истекает в июне текущего года, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, ЕС вводит пошлины на украинский импорт, сокращая квоты на кукурузу, сахар и мясо птицы. Польша и другие страны давят на Украину из-за демпинга, что приводит к убыткам для украинских фермеров.Кроме того, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия столкнулись с серьезными проблемами из-за дешевого украинского импорта, что привело к запрету украинского зерна и ужесточению правил транзита."Аграрии ЕС не выдерживают конкуренцию с украинской полукриминальной сельхозотраслью, которая за счет коррумпированных чиновников, уклонения от налогов открыто демпингует на внешнем рынке", — рассказал в беседе с изданием Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.Эксперт также прогнозирует стагнацию и развал агропромышленного комплекса Украины, а годовой доход страны может сократиться на 3,5 миллиарда евро, заключили в издании.
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украина, ес, апк
Экономика, УКРАИНА, ЕС, АПК
08:30 19.05.2025
 
"Пора завязывать". ЕС принял жесткое решение по Украине

Экономист Белхароев: Украина столкнется с ускоренной стагнацией и развалом АПК

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Евросоюз дал Украине понять, что не намерен продлевать режим беспошлинного ввоза украинской продукции в Европу, который истекает в июне текущего года, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно агентству, ЕС вводит пошлины на украинский импорт, сокращая квоты на кукурузу, сахар и мясо птицы. Польша и другие страны давят на Украину из-за демпинга, что приводит к убыткам для украинских фермеров.
Кроме того, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия столкнулись с серьезными проблемами из-за дешевого украинского импорта, что привело к запрету украинского зерна и ужесточению правил транзита.
"Аграрии ЕС не выдерживают конкуренцию с украинской полукриминальной сельхозотраслью, которая за счет коррумпированных чиновников, уклонения от налогов открыто демпингует на внешнем рынке", — рассказал в беседе с изданием Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН.
Эксперт также прогнозирует стагнацию и развал агропромышленного комплекса Украины, а годовой доход страны может сократиться на 3,5 миллиарда евро, заключили в издании.
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