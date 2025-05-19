https://1prime.ru/20250519/ukraina-857698829.html

"Они не в себе": в США пришли в ужас из-за жуткого плана ЕС по Украине

"Они не в себе": в США пришли в ужас из-за жуткого плана ЕС по Украине - 19.05.2025, ПРАЙМ

"Они не в себе": в США пришли в ужас из-за жуткого плана ЕС по Украине

Европа планирует затянуть украинский конфликт всеми возможными способами, несмотря на гибель людей. Об этом в эфире на YouTube заявил полковник армии США в... | 19.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-19T08:37+0300

2025-05-19T08:37+0300

2025-05-19T08:37+0300

политика

сша

украина

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Европа планирует затянуть украинский конфликт всеми возможными способами, несмотря на гибель людей. Об этом в эфире на YouTube заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.По слова Дэвиса, в беседе с европейскими источниками стало ясно, что они до сих пор разочарованы победой Дональда Трампа на выборах президента США, так как они рассчитывали на победу Камалы Харрис."Они настолько не в себе, что хотели растянуть конфликт еще как минимум на четыре года с ее помощью", — отметил эксперт.Дэвис также подчеркнул, что европейские политики осознают ситуацию, но отрицают свою вину и продолжают поддерживать конфликт.

https://1prime.ru/20250519/ukraina-857698516.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, ес