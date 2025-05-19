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"Они не в себе": в США пришли в ужас из-за жуткого плана ЕС по Украине
"Они не в себе": в США пришли в ужас из-за жуткого плана ЕС по Украине - 19.05.2025, ПРАЙМ
"Они не в себе": в США пришли в ужас из-за жуткого плана ЕС по Украине
Европа планирует затянуть украинский конфликт всеми возможными способами, несмотря на гибель людей. Об этом в эфире на YouTube заявил полковник армии США в... | 19.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-19T08:37+0300
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Европа планирует затянуть украинский конфликт всеми возможными способами, несмотря на гибель людей. Об этом в эфире на YouTube заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.По слова Дэвиса, в беседе с европейскими источниками стало ясно, что они до сих пор разочарованы победой Дональда Трампа на выборах президента США, так как они рассчитывали на победу Камалы Харрис."Они настолько не в себе, что хотели растянуть конфликт еще как минимум на четыре года с ее помощью", — отметил эксперт.Дэвис также подчеркнул, что европейские политики осознают ситуацию, но отрицают свою вину и продолжают поддерживать конфликт.
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Политика, США, УКРАИНА, ЕС
"Они не в себе": в США пришли в ужас из-за жуткого плана ЕС по Украине
Полковник Дэвис: Европа собирается затянуть украинский конфликт еще на 4 года
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ.
Европа планирует затянуть украинский конфликт всеми возможными способами, несмотря на гибель людей. Об этом в эфире на YouTube
заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По слова Дэвиса, в беседе с европейскими источниками стало ясно, что они до сих пор разочарованы победой Дональда Трампа на выборах президента США, так как они рассчитывали на победу Камалы Харрис.
"Они настолько не в себе, что хотели растянуть конфликт еще как минимум на четыре года с ее помощью", — отметил эксперт.
Дэвис также подчеркнул, что европейские политики осознают ситуацию, но отрицают свою вину и продолжают поддерживать конфликт.
"Пора завязывать". ЕС принял жесткое решение по Украине